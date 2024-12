https://noticiaslatam.lat/20241223/fruto-de-cualidades-tecnicas-y-conquista-diplomatica-de-brasil-embraer-cierra-otra-venta-del-c-390-1159914523.html

Fruto de cualidades técnicas y conquista diplomática de Brasil: Embraer cierra otra venta del C-390

Durante su visita a Brasil, la delegación eslovaca firmó una carta de intención para comenzar a negociar la compra de tres unidades del C-390 Millennium, avión de carga multimisión producido por Embraer.Se trata del sexto Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que avanza en la compra de la aeronave brasileña. Además de Eslovaquia, figuran en la lista de clientes los siguientes: Portugal (cinco pedidos, dos entregados); Hungría (dos pedidos, uno entregado); Países Bajos (cinco pedidos); Suecia (tres pedidos); y República Checa (dos pedidos).Austria y Corea del Sur, que no pertenecen a la Alianza, pero tienen doctrinas militares alineadas con Estados Unidos y Europa, también anunciaron sus compras. La nación europea encargó cuatro unidades, mientras que el país asiático hizo lo propio con tres.La Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que inicialmente encargó a Embraer el desarrollo del avión, ya opera 7 de las 19 unidades encargadas a la compañía.El C-390 Millennium es un avión de carga de tamaño medio desarrollado específicamente para operar en diversas situaciones, como transporte de carga, evacuación aeromédica, lucha contra incendios, envíos de suministros y rescates. En este momento, comenta el aviador Fernando De Borthole, el C-390 es uno de los mejores aviones para este trabajo.No solo es un modelo reciente —certificado en la última década— y con modernos sistemas digitales y controles fly-by-wire, sino que sus especificaciones son de vanguardia. El avión es capaz de transportar hasta 26 toneladas de carga, alcanza una velocidad de crucero de hasta 870 km/h y tiene una autonomía de hasta 5.000 kilómetros.La versión KC-390 también tiene la posibilidad de repostar y reabastecer a otros aviones durante el vuelo, lo que amplía la autonomía de la aeronave. Pero la gran ventaja del C-390 es lo fácil que resulta transformar su interior, indica De Borthole.Lo curioso es que en estos países el C-390 está sustituyendo al clásico Lockheed C-130 Hércules, producido por Estados Unidos. Incluso naciones que no operaban el modelo estadounidense, como Eslovaquia y Hungría, también han optado por el producto brasileño. Con su bajo costo operativo, su fácil mantenimiento y un diseño que le permite operar en pistas más accidentadas y cortas y en aeropuertos más precarios, el C-390 ha ido ganando terreno en los hangares de las más diversas organizaciones aeronáuticas, no solo europeas.Arabia Saudita y la India también están negociando la compra de decenas de C-390. El país árabe aspira a unas 30 unidades, mientras que los indios piensan adquirir entre 40 y 80. Tal aceptación es el resultado no solo de las cualidades técnicas del modelo de Embraer, sino también de los esfuerzos de la diplomacia brasileña por "volver a su posición de mediación y apertura al diálogo multipolar", asegura el estudiante de doctorado y máster en Relaciones Internacionales del Programa de Postgrado San Tiago Dantas, Joao Victor Motta.En todo el mundo, los países buscan diversificar sus asociaciones estratégicas y, en este escenario de creciente multipolaridad, Brasil ha surgido como uno de los focos en alza. Así, dice De Borthole, aunque Brasil no forme parte de ninguna alianza, está cerca de muchos países y, en este escenario, Embraer es un "fabricante consolidado, el tercer mayor fabricante de aviones del mundo".Tecnología brasileñaPara atender tantos pedidos, Embraer tendrá que ampliar su capacidad de producción. La empresa cuenta actualmente con una fábrica en Gaviao Peixoto (SP) capaz de producir unos seis aviones al año. Para 2030, la expectativa es duplicar ese número.Aun así, para alcanzar los números necesarios para las ventas, la empresa y los países entienden la necesidad de abrir líneas de montaje locales. Según De Borthole, esta ampliación de las capacidades de la empresa es beneficiosa para Brasil, ya que "facilita la transferencia de tecnología de Brasil a otros países y viceversa".La propia expansión de la fábrica en el interior de Sao Paulo ya representa un beneficio para todo el sector tecnológico nacional, argumenta el experto en aviación.Agrega que la sede de Embraer en Sao José dos Campos ha creado un polo aeronáutico donde hay varias empresas satélites trabajando en el desarrollo de esta tecnología. Una mayor demanda, en este caso, aumenta la necesidad de formar y contratar a más ingenieros aeronáuticos, reteniendo en el país a estos profesionales, que suelen ser cooptados por gigantes extranjeros como Boeing y Airbus.Por eso, opina el experto, no es solo el crecimiento de Embraer de forma aislada, sino que necesitará desarrollar y construir equipos a través de otras empresas que tal vez ni siquiera existan todavía y se crearán para este fin, o que ya existen y crecerán junto con Embraer.

