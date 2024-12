https://noticiaslatam.lat/20241222/rusia-desea-mejorar-relaciones-con-eeuu-pero-sin-vulnerar-intereses-nacionales-1159959144.html

Rusia desea mejorar relaciones con EEUU, pero "sin vulnerar intereses nacionales"

Rusia desea mejorar relaciones con EEUU, pero "sin vulnerar intereses nacionales"

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, reiteró el deseo de mejorar las relaciones entre Moscú y Washington, a menos que ello vaya en perjuicio... 22.12.2024

Putin señaló que "todo cambia, salvo los intereses de Rusia y de su pueblo"."Si vemos (...) las oportunidades y perspectivas para construir relaciones con otros países, estamos dispuestos (...) Pero nunca en detrimento de los intereses de Rusia", enfatizó.El 19 de diciembre, durante la línea directa con la ciudadanía, el líder ruso planteó que está listo para reunirse con el presidente electo de EEUU, Donald Trump.Putin no aventuró siquiera una fecha preliminar, alegando que Trump aún no se ha pronunciado al respecto y que no ha habido contacto entre los dos desde hace más de cuatro años, pero reafirmó que está "preparado para hacerlo en cualquier momento" porque "habrá muchas cuestiones por abordar" en ese encuentro.Asimismo, el mandatario ruso aseguró que su país está dispuesto a responder a cualquier desafío por parte de sus adversarios."Siempre responderemos a cualquier desafío. Siempre. Cuando lo escuchen, entiendan y asuman nuestros adversarios actuales y socios potenciales, se darán cuenta de que (...) es necesario buscar compromisos", declaró.La anterior generación de políticos rusos, indicó Putin, aceptó la destrucción de su propio país con la esperanza de integrarse en el llamado mundo civilizado.A la pregunta de si ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, Putin sugirió "no asustar a nadie", pero, acto seguido, admitió que "los peligros son numerosos y van en aumento"."Vemos lo que está haciendo nuestro adversario actual, está escalando las tensiones", constató el presidente ruso.En cuanto al conflicto en Ucrania, Putin lamentó no haber comenzado antes la operación militar especial en ese país.El mandatario ruso agregó que "los líderes occidentales lo admitieron posteriormente, declarando en público que no tenían la intención de cumplir con los acuerdos de Minsk y que su único propósito era darles tiempo a las Fuerzas Armadas de Ucrania a fin de que se prepararan para futuras operaciones bélicas"."Debimos haber actuado de forma más enérgica y oportuna. Debimos habernos preparado para ello y elegido el momento para empezar en vez de esperar hasta que la inacción ya resultó imposible", dijo Putin, agregando que "la inacción habría constituido un crimen contra los intereses de Rusia y su pueblo".Profundizando el tema, el mandatario ruso calificó de acontecimiento histórico la creación del sistema de misiles Oreshnik.Asimismo, el presidente comentó que desde el principio estaba profundamente inmerso en el proceso de la elaboración de este sistema de misiles, y en un momento dado dio la orden para su producción y pruebas en condiciones de combate.

