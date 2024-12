https://noticiaslatam.lat/20241216/putin-denuncia-a-eeuu-y-occidente-por-seguir-intentando-imponer-sus-reglas-al-mundo-1159801667.html

Putin denuncia a EEUU y a Occidente por seguir intentando imponer sus reglas al mundo

"Observamos que la actual Administración estadounidense, casi todo Occidente (...) siguen imponiendo a la comunidad mundial sus llamadas reglas y las cambian una y otra vez, para distorsionarlas de una manera que les convenga", declaró el mandatario.Por sugerencia de EEUU, arguyó Putin, "se están formando nuevas alianzas político-militares que socavan la arquitectura de seguridad establecida durante décadas". El dirigente también denunció a Occidente por librar guerras híbridas y aplicar una política de contención contra "los Estados indeseables".Durante sus intervenciones públicas, el dirigente ruso ha acusado reiteradamente a Occidente de llevar a cabo una política neocolonial en el ámbito de la economía y la seguridad mundiales.La OTAN aumenta su presencia en la región de Asia y el PacíficoLa presencia de la OTAN se vuelve cada vez mayor en la región de Asia y el Pacífico, declaró el presidente de Rusia."La Alianza está incrementando su presencia en la región de Asia-Pacífico. A instancias de EEUU se están formando nuevas alianzas político-militares que socavan las arquitecturas de seguridad establecidas durante décadas", subrayó.Denunció que EEUU crea y prepara el despliegue de sistemas de ataque terrestres "con un alcance de hasta 5.500 kilómetros y ya se está desarrollando el traslado y despliegue de estos sistemas de misiles en Europa y en la región de Asia-Pacífico".Los países del bloque, continuó, aumentan sus gastos militares, así como crean "grupos de ataque de las tropas de la Alianza" cerca de las fronteras rusas. En particular, de acuerdo con el presidente, los militares de EEUU en Europa ya superaron los 100.000.Moscú lleva años denunciando la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, la acumulación de fuerzas aliadas en Europa, el continuo incremento de gastos militares dentro del bloque y su creciente implicación en el conflicto ucraniano.La OTAN, el bloque bélico que encabeza Washington, pese a sus promesas de no expandirse hacia las fronteras de Rusia, actualmente rodea a este país europeo por el flanco occidental.Rusia levantará las restricciones a misiles de medio y corto alcance si EEUU los despliegaRusia levantará sus restricciones voluntarias al despliegue de misiles de medio y corto alcance si Estados Unidos despliega tales sistemas, advirtió Putin.El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (Tratado INF) de 1987 dejó de funcionar por iniciativa de EEUU, mientras que Rusia ha advertido en más de una ocasión que la medida impactará negativamente toda la seguridad global, recordó el presidente."Hemos enfatizado que no desplegaremos misiles de medio y corto alcance hasta que el armamento estadounidense de este tipo aparezca en alguna región del mundo. De hecho, Rusia asumió estos compromisos unilateralmente, pero como ya he dicho, si EEUU comienza a desplegar tales sistemas, todas nuestras restricciones voluntarias serán levantadas", aseguró.En 2019, Estados Unidos se retiró formalmente del Tratado INF, que prohibió a Washington y a Moscú tener balística nuclear y convencional de emplazamiento terrestre y misiles de crucero con rangos de 500 a 5.000 kilómetros. Ambos países se han acusado mutuamente durante años de violar ese pacto, firmado en 1987.Moscú también suspendió su compromiso con el tratado en respuesta a EEUU, pero al mismo tiempo dejó claro que no deseaba implicarse en una nueva carrera armamentista, que mantenía sus propuestas de desarme y que esperaría a que la otra parte estuviera dispuesta a retomar las conversaciones al respecto.EEUU refuerza su sistema antimisilesDurante la reunión con el presidente Putin, el ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, advirtió que Estados Unidos está reforzando la capacidad de su sistema antimisiles.De acuerdo con Beloúsov, el país norteamericano está también "modernizando todos los componentes de la triada nuclear" y creando nuevas ojivas y bombas. También denunció que Washington declaró que Moscú es una fuente de "amenaza inmediata y constante".El pasado 13 de noviembre, la base estadounidense de defensa antimisiles Aegis se inauguró oficialmente en el pueblo polaco de Redzikowo, que se encuentra en el norte del país, a 165 kilómetros de la frontera con Rusia.

