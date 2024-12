https://noticiaslatam.lat/20241220/un-paso-mas-alla-de-las-palabras-putin-presiona-a-occidente-con-la-demostracion-de-nuevas-armas-1159921903.html

"Un paso más allá de las palabras": Putin "presiona" a Occidente con la demostración de nuevas armas

20.12.2024

El presidente Putin subrayó que la crisis económica de Alemania se debe a que renunció a su soberanía en favor de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, un paso opuesto al dado por Rusia, que trató de preservar su independencia incluso antes de la operación militar especial en Ucrania. Esta es una de las razones por las que, según la analista política de la Universidad de Sao Paulo, Giovana Branco, la economía rusa ha podido superar las múltiples rondas de sanciones impuestas por Occidente.En sus palabras, los economistas occidentales "no se han dado cuenta de que la economía rusa ya estaba preparada para este momento y que no está aislada, aunque esta es una creencia muy común".Muy al contrario, prosiguió, en 2023 Rusia superó a Alemania en términos del producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA), y en 2024 también a Japón, convirtiéndose en la cuarta economía del mundo, y su tasa de crecimiento, como subraya Putin, es la más alta de Europa.En un intento por superar el aislamiento de Rusia de las economías europeas, el país euroasiático ha logrado reorientar su economía hacia el Este, "forjando asociaciones más profundas con China y los países de Asia Central, así como con la India", según la investigadora en geopolítica.Refiriéndose al pivote al Este, recordó que la alianza entre Rusia, China y la India es un histórico proyecto de la diplomacia de Moscú, proclamado por primera vez por el estadista ruso Yevgueni Primakov. Esta alianza, especialmente entre Rusia y China, ha "cambiado radicalmente el sistema internacional", subrayó Branko.Durante la rueda de prensa, Vladímir Putin recordó que Rusia y China eran los países que más sufrieron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, la amistad chino-rusa se encuentra en el nivel histórico más alto, y los países coordinan sus acciones en la escena internacional. A lo largo de muchos años, estos Estados se vieron perjudicados por el hecho de que no se les concedía suficiente espacio en la mesa internacional de toma de decisiones, rememoró Branko, destacando que "hoy vemos dos potencias que son muy conscientes de su estatus internacional y buscan activamente no solo seguir las reglas liberales de los sistemas occidentales, sino también proponer nuevos órdenes internacionales".A su vez, la analista la Escuela de Posgrado San Tiago Dantas, Nathana Garcez consideró que el impacto potencial de las relaciones chino-rusas no tiene precedentes porque están "remodelando la geopolítica mundial". Ambos países tienen "un enorme potencial de influencia en sus respectivas regiones" como líderes económicos y militares. "Son las dos mayores potencias mundiales", explicó.En este sentido, el argumento de Garcez se hizo eco de las declaraciones del mandatario ruso sobre las Fuerzas Armadas del país. De acuerdo con Putin, tanto el Ejército como el complejo militar-industrial tienen la preparación para el combate más alta del mundo, mientras que los Estados miembros de la OTAN, en particular, tienen dificultades para suministrar armas y municiones a Ucrania.En otro momento de su discurso, el presidente ruso elogió el nuevo sistema de misiles Oreshnik, desarrollado íntegramente con tecnología postsoviética. "No hay ni un solo sistema de defensa antiaérea que pueda alcanzarlo", declaró al respecto. Putin también desafió a Occidente sugiriendo un duelo entre el Oreshnik y los sistemas de defensa antimisiles occidentales. "Que fijen algún blanco en Kiev, que concentren allí todas sus fuerzas de defensa antiaérea y antimisiles, y nosotros asestaremos un golpe con un Oreshnik y a ver qué pasa", manifestó el presidente de Rusia.Para Garcez, las palabras de Putin "ejercen presión" sobre las potencias occidentales en un momento en el que Rusia no deja de liberar territorio en el Donbás y los países miembros de la OTAN siguen aprobando nuevos paquetes de ayuda militar, además del aumento de los ataques terroristas a manos de Kiev. Ambos expertos aseguran que el estreno del Oreshnik supone una nueva etapa en el panorama militar mundial, no solo por su eficacia en combate, sino también porque puede llevar una carga nuclear."Es un paso más allá de las palabras (...) En cuanto Rusia utilice este sistema, demostrará al mundo que no solo dispone de estas armas, sino que está dispuesta a utilizarlas", resumió Branco.

