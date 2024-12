https://noticiaslatam.lat/20241220/el-grupo-brics-ofrece-una-alternativa-para-una-tendencia-mucho-mas-multipolar-del-mundo-1159909650.html

El grupo BRICS ofrece una alternativa "para una tendencia mucho más multipolar del mundo"

El grupo BRICS ofrece una alternativa "para una tendencia mucho más multipolar del mundo"

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió este 19 de diciembre a las preguntas de los ciudadanos y periodistas durante la gran rueda de prensa y línea... 20.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-20T04:39+0000

2024-12-20T04:39+0000

2024-12-20T04:39+0000

internacional

vladímir putin

donald trump

joe biden

occidente

washington

la india

brics

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/12/1159865693_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_e01dc7814da63a98485187fd560203b5.jpg

"Un nuevo foro de pensamiento"Respecto a las declaraciones del presidente Putin sobre que el grupo BRICS no es una herramienta para contrarrestar a Occidente, el coordinador mexicano del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés, consideró que el bloque "hace eco, precisamente, a las necesidades de los países que lo conforman". En entrevista con Sputnik, el analista señaló que los países miembros de los BRICS "están en otra órbita distinta a la de Washington, con un desarrollo tecnológico de punta como es la India, un país impulsando el nuevo estadio tecnológico en torno a la inteligencia artificial como es China, Rusia con su poderío, Brasil impulsando un nuevo modelo de gobernanza y Sudáfrica impulsando esa necesidad de desarrollo del continente africano”. Durante su conferencia de prensa de fin de año, Putin destacó que la economía rusa creció 8% en dos años y, dijo, ahora es más soberana. Dicha autoridad, consideró Martínez Cortés, va de la mano con los cientos de sanciones por parte de Occidente, así como a la salida de empresas y capitales, lo que llevó al país euroasiático a consolidarse como una economía soberana. “Las principales pérdidas no son para empresas rusas, sino que son principalmente para empresas alemanas, que son las que sufrieron las consecuencias de este boicot que impulsó Washington”, ponderó el analista.Balance geopolíticoEn entrevista con Sputnik, el maestro mexicano del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, Irwing Rico Becerra, aseveró que, como lo afirmó el presidente Putin durante la gran rueda de prensa, los BRICS buscan, sobre todo, un balance geopolítico. “Los BRICS nunca han tenido una narrativa de confrontación directa, pero sí de apertura de alternativas, y esta idea puede ser leída como parte de esa competencia”, abundó. Perspectivas con TrumpSobre el presidente electo estadounidense Donald Trump, el mandatario ruso aseguró estar dispuesto a reunirse con el republicano una vez que asuma el cargo. Sobre esto, Rico Becerra señaló que fue una respuesta diplomática por parte de Putin, sin embargo, tampoco se puede esperar un giro de 180 grados en la relación de ambas naciones.“Por supuesto que con Joe Biden las tensiones fueron muy altas y efectivamente pareciera que la figura de Donald Trump lo que va a hacer es tratar de establecer una relación, un poquito más cordial, pero también estratégica”, agregó.Al respecto, el analista internacional Carlos Manuel Alvarado señaló que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato, el republicano apostará más por la reagrupación interna.Sobre las palabras del mandatario ruso sobre que los BRICS no buscan desafiar a Occidente, el también académico señaló que "Putin dijo algo muy cierto: el grupo no se creó con ese objetivo; pero es cierto que Occidente y su hegemonía se ven amenazados por esta forma de hacer política que está ganando adeptos"."Solidez en Rusia"Por otra parte, David García Contreras, especialista mexicano y maestro en relaciones internacionales por la UNAM, sostuvo que la gran rueda de prensa y línea directa del presidente ruso mostró la fuerte posición que tiene la nación eurasiática hacia 2025. "El principal aliado de Ucrania [EEUU], se está aislando, lo que abre la puerta a que se sienten a negociar. Este ciclo es relevante, ya que representa un parteaguas", agregó el especialista. Asimismo, García Contreras subrayó que Moscú tiene claro que están preparados para negociar o actuar militarmente, esto en caso de ser agredido por Occidente. Las palabras de Putin "refrendan las posiciones de su país respecto a la política interna e internacional, con el elemento principal de los últimos casi tres años, que es el conflicto [con Ucrania]", acotó.Por otra parte, el también secretario técnico de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la UNAM, resaltó que el mandatario ruso tocara temas como las restricciones que plataformas como YouTube han impuesto a su nación, y que son parte de la afrenta que hace a las sanciones del bloque occidental. "Se enmarca dentro de las posiciones de contramedidas [...]. Pero aquí estamos hablando de contenidos, en donde, incluso, aparece la propaganda. [YouTube y Google] han servido como herramientas para que EEUU, de forma deliberada, transmita mensajes contra Rusia", subrayó.'La gente lo siente cercano'El avance económico y político de Rusia durante 2024, incluso con las sanciones impuestas por parte de Occidente, muestra que el presidente Vladímir Putin es cercano con la gente, destacó el profesor mexicano de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt, Jesús López Almejo.Esto se refleja, de acuerdo con el experto, en la popularidad del mandatario rusoDe igual manera, el especialista consideró que, dentro de las medidas que fortalecen este lazo, está la postura del Gobierno ruso para paliar los posibles embates económicos occidentales hacia su población."La estrategia keynesiana que está aplicando [Moscú] ayuda a que la gente recienta menos los efectos del conflicto que en Europa. Es decir, el Estado entra a generar dinámicas que mueven la economía para compensar los desajustes de la autorregulación del mercado", destacó.

https://noticiaslatam.lat/20241219/arranca-la-gran-rueda-de-prensa-y-linea-directa-con-putin-minuto-a-minuto-1159839427.html

https://noticiaslatam.lat/20241218/los-periodistas-de-paises-inamistosos-con-rusia-tambien-estaran-en-la-linea-directa-con-putin-1159881011.html

https://noticiaslatam.lat/20241218/trump-se-convierte-oficialmente-en-ganador-de-las-elecciones-presidenciales-de-eeuu-1159848912.html

https://noticiaslatam.lat/20241216/putin-denuncia-a-eeuu-y-occidente-por-seguir-intentando-imponer-sus-reglas-al-mundo-1159801667.html

https://noticiaslatam.lat/20241217/la-linea-directa-con-putin-recibe-mas-de-12-millones-de-preguntas-1159827841.html

occidente

washington

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

vladímir putin, donald trump, joe biden, occidente, washington, la india, brics, universidad nacional autónoma de méxico (unam)