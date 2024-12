https://noticiaslatam.lat/20241220/biden-podria-conceder-indultos-preventivos-a-politicos-que-promovieron-acusaciones-contra-trump-1159907669.html

Biden podría conceder indultos preventivos a políticos que promovieron acusaciones contra Trump

Biden podría conceder indultos preventivos a políticos que promovieron acusaciones contra Trump

El diario 'The Guardian' informó que el saliente presidente de los EEUU analiza blindar a legisladores que impulsaron investigaciones y procesos de juicio... 20.12.2024

De acuerdo al medio británico, Biden considera conceder indultos preventivos a numerosos legisladores de su partido y hasta a figuras del Partido Republicano que participaron en procesos contra el exmandatario y presidente electo Trump.Entre los nombres que menciona el artículo que estarían en consideración para recibir este beneficio, que blinda de investigaciones judiciales por presuntos delitos cometidos en el pasado, se encuentra el senador demócrata Adam Schiff, la poderosa congresista demócrata Nancy Pelosi y la exrepresentante republicana Liz Cheney.Esta última, hija de Dick Cheney, exvicepresidente de George W. Bush, fue una de las más duras críticas de Trump pese a ser miembro de su propio partido y hasta participó de la comisión parlamentaria para investigar la presunta responsabilidad del entonces presidente del asalto al Capitolio del 2021.Pese a que todavía no ha habido una confirmación por parte de la Casa Blanca sobre su deseo de indultar por adelantado a estos políticos —un procedimiento legal según la Constitución, pero raramente utilizado en la historia del país—, varios legisladores demócratas ya han respaldo públicamente la idea, como los senadores Bernie Sanders y Ed Markey, de los estados de Vermont y Massachussets respectivamente.Sin embargo, The Guardian señala que ninguno de los presuntos beneficiarios de los indultos ha señalado por el momento que aceptarían el perdón preventivo. Incluso el propio Schiff lo ha calificado en el pasado de innecesario.La semana pasada, la Casa Blanca había anunciado la conmutación de las sentencias de 1.500 convictos en EEUU y el indulto a otros 39 personas. Si bien la mayoría de los beneficiarios fueron personas sentenciadas por crimenes vinculadadas a la venta o consumo de drogas, la prensa de EEUU también advirtió que varios de los perdonados eran empresarios vinculados a escándalos de corrupción.Esa medida llegó menos de dos semanas después que el presidente Joe Biden firmó un indulto en beneficio de su hijo Hunter, quien estaba a días de ser sentenciado por los delitos de compra y posesión ilegal de un arma —a la que no podía acceder por haber mentido ante una Corte sobre su adicción a las drogas—, así como evasión fiscal.Este perdón concedido por Biden a su hijo, envuelto además en sospechas de corrupción por su rol como miembro de directorio de una empresa ucraniana, Burisma, mientras su padre ocupaba el cargo de vicepresidente durante el segundo mandato de Barack Obama, abarca además cualquier delito que Hunter pueda haber cometido desde 2014, precisamente el año en el que comenzó a trabajar para la firma energética con sede en Kiev.La decisión de indultar a Hunter Biden fue duramente criticada por políticos republicanos, pero también por varias figuras demócratas y hasta incluso por medios de comunicación históricamente asociados al partido gobernante, como el diario New York Times y la revista New Yorker.

