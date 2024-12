Biden conmuta las sentencias de 1,500 convictos en EEUU e indulta a otros 39

https://noticiaslatam.lat/20241212/biden-conmuta-las-sentencias-de-1500-convictos-en-eeuu-e-indulta-a-otros-39-1159724126.html

Según la Casa Blanca, las 1,500 conmutaciones fueron concedidas a personas que habían sido liberadas de prisión durante la pandemia y que seguían cumpliendo sus sentencias en confinamiento domiciliario.En tanto, aclararon que los 39 indultos fueron extendidos a ciudadanos condenados por delitos no violentos, incluyendo algunos relacionados con drogas.Según la ley estadounidense, un indulto anula la condena y elimina los antecedentes penales de la persona que recibió el beneficio.En cambio, en una conmutación el veredicto de culpabilidad se mantiene, pero se reduce parte o totalmente la sentencia.En el comunicado, el presidente Joe Biden explicó su accionar argumentando que EEUU se había construido sobre "la promesa de posibilidades y segundas oportunidades", añadiendo que estos indultos y conmutaciones representaban su intención de reintegrar a las personas a la sociedad y reunir a las familias.Además, Biden, cuya presidencia terminará el 20 de enero, anunció en la nota de prensa que en las próximas semanas concederá nuevos pedidos de clemencia de personas encarceladas.Esta medida llega menos de dos semanas después que el presidente Joe Biden firmó un indulto en beneficio de su hijo Hunter Biden, quien estaba a días de ser sentenciado por los delitos de compra y posesión ilegal de un arma —a la que no podía acceder por haber mentido ante una Corte sobre su adicción a las drogas— y evasión fiscal.Este perdón concedido por Biden a su hijo, envuelto además en sospechas de corrupción por su rol como miembro de directorio de una empresa ucraniana, Burisma, mientras su padre ocupaba el cargo de vicepresidente durante el segundo mandato de Barack Obama, abarca además cualquier delito que Hunter pueda haber cometido desde 2014, precisamente el año en el que comenzó a trabajar para la firma energética con sede en Kiev.La decisión de indultar a Hunter Biden fue duramente criticada por políticos republicanos, pero también por varias figuras demócratas y hasta incluso por medios de comunicación históricamente asociados al partido gobernante, como el diario New York Times y la revista New Yorker.Además, la prensa estadounidense ha reportado que Biden está considerando firmar indultos preventivos antes de irse del poder para beneficiar a políticos y miembros del Departamento de Justicia que hayan investigado al presidente electo Trump, como medida para impedir cualquier potencial medida retributiva del magnate republicano.En ese sentido, Trump, quien denunció que las investigaciones en su contra de los últimos años eran parte de una persecución política por parte de los demócratas, dijo este pasado fin de semana que creía que varias de las personas que lo habían investigado y emprendido procesos judiciales en su contra debían ir presos, aunque aclaró que él no impulsaría ninguna causa en contra de estas personas una vez que regrese a la Casa Blanca.

