Parlamento de Ecuador recibe proyecto que busca permitir la llegada de bases militares extranjeras

QUITO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador envió este 17 de octubre a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) un proyecto de reforma parcial a la...

"El presidente Daniel Noboa Azin envió a la Asamblea Nacional este 17 de octubre el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República, para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano", dice el comunicado de la Presidencia. El texto señala que el mandatario avanza con este proceso luego que la Corte Constitucional (CC) le diera el visto bueno a la solicitud para modificar dicho artículo mediante el mecanismo de reforma parcial, contemplado en el artículo 442 de la Carta Magna vigente. Según dicho dictamen de la CC, la propuesta no restringe derechos y garantías constitucionales, sino que se refiere a la situación de seguridad en Ecuador. "Ahora el proceso pasará a manos del legislativo, quien deberá decidir de qué lado de la historia estará respecto a la propuesta que fortalecerá la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia", concluye el texto. El articulo 5 de la Constitución ecuatoriana señala que "no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares" y que "se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras". Una vez recibido el texto de la reforma, la Asamblea Nacional debe crear una comisión ocasional multipartidista para tratar el proyecto de ley, la cual deberá presentar un informe tras dos debates y posteriormente pasará al pleno del Parlamento, donde sería objeto de dos votaciones. En caso de ser aprobada, la CC dispone que el Legislativo emita la convocatoria a un referéndum, que debe ser organizado por el Consejo Nacional Electoral, a fin de que la ciudadanía decida en última instancia en las urnas. En 2009, Ecuador no renovó el contrato para la Base Militar de Manta, lo que supuso la salida de las tropas estadounidenses del país. Esta semana, Noboa anunció que su Gobierno se enfocará en la destrucción de 2.000 hectáreas de coca que existen en territorio nacional y confirmó que las Fuerzas Armadas ya iniciaron esta labor. El presidente dijo, según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, que existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano, y también zonas de minería ilegal en la frontera con alta contaminación de mercurio.

