Las claves detrás de la afirmación de Noboa de que hay 2.000 hectáreas de hoja de coca en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hizo uso de la cadena nacional para asegurar que en la frontera norte se detectaron 2.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, de acuerdo con un informe patrocinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En caso de que se constate esta información, el país se sumaría a la lista de países productores de cocaína, hasta ahora integrada por Bolivia, Colombia y Perú. Pero ¿son estos datos confiables?El anuncio de Noboa se sustentó en imágenes satelitales, incluidas en el Informe geoespacial de cultivos ilícitos en la frontera norte del Ecuador, publicado con el sello de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. Estos datos aún no fueron corroborados in situ por las Fuerzas Armadas, mandadas por el presidente a erradicar los cultivos.Este 16 de octubre los militares anunciaron la erradicación de 2,5 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Y comentaron que este 17 de octubre darán una conferencia de prensa en la base de Manta para dar más precisiones sobre lo expresado en la cadena nacional de Noboa, realizada el pasado 14 de octubre.El presidente ecuatoriano señaló a "grupos narcoterroristas" que campean en el país como propietarios de los cultivos ilegales. Se dirigió a ellos: "No nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtiéramos en un país productor, hoy estamos encargándonos de cerrárselas".De esta manera envió un tiro por elevación a su predecesor, Guillermo Lasso (2021-2023), al sostener que "estas plantaciones se iniciaron hace aproximadamente tres años, basados en informes de expertos".Consultado por Sputnik, el abogado Luis Córdova, especialista en cuestiones de narcotráfico, consideró que "el informe adolece de varios problemas, porque no hay una constatación en territorio, sino que se basa en fotografías satelitales, lo cual da cuenta de una imprecisión enorme y un margen de error significativo".Por tanto, "no me parece una evidencia seria para afirmar lo que sostiene el informe".Córdova también levantó dudas en torno a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés): "Es la agencia federal con mayor presencia y financiamiento del Gobierno de EEUU para estar en Ecuador. Es la agencia federal que más necesita consolidar sus intereses entre las instituciones de seguridad del Ecuador para tener más presupuesto y espacio de trabajo acá".Para Córdova, "este informe que motiva la cadena nacional es evidentemente un golpe de efecto para cambiar las coordenadas de la agenda mediática y ponernos a discutir si realmente necesitamos una nueva edición del Plan Colombia para la erradicación de cultivos de coca, en vez de discutir sobre el fracaso de su estrategia improvisada de 'conflicto armado interno'".Mencionó que al contexto de "recesión económica" se suma a Ecuador una crisis energética, que deja a amplias partes del país sin energía eléctrica por hasta más de 10 horas seguidas al día."Es un haz de crisis que el Gobierno no atina a abordar y afrontar, que pone en mal predicamento tanto a la cooperación de EEUU, que ha apoyado en este caprichoso conflicto armado interno, así como a la postulación a la reelección de Noboa" para las elecciones generales de 2025, sostuvo Córdova.¿Un golpe millonario?Según cálculos de Noboa sobre los hipotéticos cultivos ilegales, cada hectárea de coca tiene un valor comercial de 160.000 dólares. Por ello, la erradicación de 2.000 hectáreas representaría "un golpe de 320 millones de dólares a grupos narcoterroristas relacionados con organizaciones criminales internacionales", dijo el presidente.De acuerdo con investigaciones de oficinas de las Naciones Unidas, durante 2023 se cultivaron en Colombia 230.000 hectáreas de hoja de coca, 92.000 en Perú y 31.000 en Bolivia. Con sus 2.000 hectáreas, el país se situaría en cuarta posición.En cambio, Ecuador califica como el tercer país que más cocaína decomisa, detrás de Colombia y EEUU, con 200 toneladas anuales en 2021, 2022 y 2023. En los últimos años, el país presidido por Noboa se convirtió en zona de tránsito de los cargamentos originados en Perú y Colombia.En 2024 Ecuador se dirige a romper un récord, ya que desde el 1 de enero hasta el 22 de septiembre pasado se decomisaron 211,68 toneladas de cocaína, según datos de la Policía ecuatoriana.De acuerdo al Gobierno nacional, las Fuerzas Armadas están abocadas a destruir los arbustos de coca que estarían ubicados en la frontera con Colombia. Para Córdova será una tarea complicada, ya que "ni siquiera tienen suficiente personal para cuidar la frontera, porque están más preocupados en llevar a los militares a otras partes del país para enfrentar a los supuestos narcos terroristas".Entonces, "difícilmente podrán explorar un enorme territorio en busca de arbustos de coca que, según las imágenes de satélite, no tienen nivel de apreciación", afirmó el especialista.

