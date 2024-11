https://noticiaslatam.lat/20241114/milei-buscaria-acercarse-a-trump-para-obtener-prestamos-del-fmi-y-otros-beneficios-1159007644.html

Milei buscaría acercarse a Trump para obtener préstamos del FMI y otros beneficios

Milei buscaría acercarse a Trump para obtener préstamos del FMI y otros beneficios

Sputnik Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los primeros líderes en felicitar a Donald Trump por su victoria electoral. No es un secreto su admiración... 14.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-14T00:32+0000

2024-11-14T00:32+0000

2024-11-14T00:32+0000

américa latina

política

donald trump

javier milei

nayib bukele

argentina

eeuu

el salvador

fondo monetario internacional (fmi)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0c/1158978656_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_5b6afa286598b176c6b6d7889c4c4f6b.jpg

De acuerdo con un artículo del diario británico Financial Times, Milei cree que una cercanía con Donald Trump y con el multimillonario Elon Musk podría ayudarle a conseguir inversiones y un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para su país, que vive una severa crisis económica y altos índices inflacionarios. Un funcionario del Gobierno de Milei dijo al periódico que "no había duda" de que la victoria de Trump aceleraría las conversaciones con el FMI; sin embargo, un alto funcionario financiero internacional se mostró más discreto y dijo que la victoria de Trump "puede ayudar a Argentina" a asegurar un acuerdo con el FMI.Aunque Milei fue uno de los líderes latinoamericanos que más apoyó la candidatura de Donald Trump y que se ha ofrecido como aliado de la región, el diario británico ve poco probable que Argentina sea una prioridad para el presidente electo, debido a la distancia geográfica y al poco relevante intercambio comercial entre ambas naciones.Financial Times recalca que Milei no es el único líder latinoamericano que espera beneficiarse del regreso de Trump, pues Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se ha convertido en el favorito de la derecha estadounidense por su encarcelamiento masivo de sospechosos de pertenecer a bandas, según el medio. Bukele presumió recientemente que había hablado con Trump por teléfono, pero, agrega el medio, la condición de El Salvador como una de las principales fuentes de migración hacia Estados Unidos hace que la relación sea problemática. Trump ha acusado a Bukele de reducir la delincuencia "enviando a todos sus criminales y sus narcotraficantes" a Estados Unidos, añade el medio.

https://noticiaslatam.lat/20241109/un-amor-no-correspondido-milei-vuelve-a-eeuu-para-encontrarse-con-trump-1158895715.html

argentina

eeuu

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, javier milei, nayib bukele, argentina, eeuu, el salvador, fondo monetario internacional (fmi)