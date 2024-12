https://noticiaslatam.lat/20241211/socava-la-competitividad-rechazar-la-energia-rusa-tuvo-su-precio-para-la-industria-europea-1159685388.html

"Socava la competitividad": rechazar la energía rusa "tuvo su precio" para la industria europea

El mercado energético europeo está suficientemente protegido, pero los precios de energía son muy elevados, declaró a 'Reuters' el director de la empresa... 11.12.2024

Aunque Europa ha sido capaz de "mantener la seguridad del suministro" del gas natural licuado (GNL), la situación en su conjunto "ha tenido un precio para la industria" subraya el empresario, citado por el portal. Los costos de la energía del mercado en Europa son ahora "mucho más altos que antes", destaca al respecto.En este contexto, a pesar de una ligera estabilización en los últimos días debido a un tiempo relativamente suave, los precios del combustible azul en la UE se encuentran en sus niveles más altos de 2024. En concreto, los futuros del gas en el mayor hub holandés de Europa (TTF) han cotizado constantemente por encima de 45 euros por 1 megavatio-hora (MW*h) en noviembre-diciembre, y algunos días —como el 22 de noviembre y el 2 de diciembre— subieron hasta casi 49 euros MW*h.Al mismo tiempo, algunos analistas prevén una nueva subida de los precios de la energía y el peligro que ello supone para la industria europea, destaca la agencia. A juicio del director general del productor noruego de fertilizantes Yara, Svein Tore Holsether, el problema reside en que Europa "está bajando la guardia por el hecho de que los precios de la energía son más bajos ahora de lo que fueron en 2022". Conviene recordar que los precios actuales del gas en la Unión Europea son casi cinco veces superiores a los de Estados Unidos, y como precisa el informe de septiembre sobre la competitividad de Europa, "las empresas de la UE siguen enfrentándose a precios de la electricidad entre 2 y 3 veces más elevados a los de en EEUU". Otro estudio de la Cámara Alemana de Comercio e Industria (Deutsche Industrie und Handelskammer o DIHK, por sus siglas en alemán) constata que los elevados costos de la energía y la falta de suministros fiables frenan la producción industrial, mientras que "el riesgo de desindustrialización", en palabras del alto ejecutivo del conglomerado industrial Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, citadas por el medio, "no deja de aumentar".A su vez, en Francia se espera que las empresas industriales operen al 70-80% de su capacidad este invierno boreal debido a los altos precios de la energía, especialmente en el sector químico, según declararon a la agencia funcionarios de la industria francesa. En total, en los últimos cuatro años los precios del gas "han socavado la competitividad" de decenas de empresas en Europa y causaron pérdidas de cerca de un millón de puestos de trabajo, resume el portal, citando los datos de la agencia Bernstein.La crisis energética y la consiguiente recesión económica que sufre Europa se deben en parte al rechazo de la Unión Europea a los suministros de los recursos energéticos económicos y fiables desde Rusia como consecuencia de las sanciones impuestas a Moscú por el lanzamiento de su operación militar especial en Ucrania. Con estas medidas, Bruselas quería presionar a Moscú e impedirle llevar a cabo una política exterior independiente. Sin embargo, Rusia ha reorientado sus flujos de exportación, en particular hacia Asia. Mientras tanto, los compradores europeos se vieron obligados a adquirir fuentes de energía a proveedores alternativos a precios más elevados, algo que no podía sino afectar a la competitividad de los productores europeos y golpear a las principales economías del continente.

