https://noticiaslatam.lat/20241212/el-vicepresidente-del-consejo-de-seguridad-de-rusia-aborda-con-xi-la-crisis-ucraniana-1159722843.html

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia aborda con Xi la crisis ucraniana

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia aborda con Xi la crisis ucraniana

Sputnik Mundo

PEKÍN (Sputnik) — El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, examinó con el presidente de China, Xi Jinping, la situación en... 12.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-12T18:51+0000

2024-12-12T18:51+0000

2024-12-12T18:51+0000

internacional

rusia

china

dmitri medvédev

ucrania

xi jinping

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0c/1159722678_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_ed361cd53a7d7ae8c24980118fa28cbc.jpg

"Desde luego, debatimos también sobre la crisis ucraniana, el conflicto que está desarrollándose", declaró Medvédev ante la prensa al término de la reunión.Rusia está lista para reanudar las negociaciones con Ucrania, pero solo si Kiev comprende "las realidades que se crearon en el terreno y las propuestas, las posiciones formuladas por el presidente [de Rusia, Vladímir] Putin" este año, recalcó. El alto funcionario destacó que, si se tienen en cuenta las preocupaciones de Rusia, serán posibles las negociaciones para resolver la crisis ucraniana con la participación de la Administración del ganador de las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, prosiguió, los planes de la nueva Administración de EEUU estarán claros solo a principios del año que viene. Por su parte, Xi, citado por la cadena CCTV, reiteró que es necesario "promover la distensión de la situación", así como "prevenir la propagación del conflicto, la escalada de hostilidades, y evitar que las partes echen más leña al fuego". Pekín mantendrá su posición en torno al conflicto y "trabajará con la comunidad internacional para crear condiciones favorables a una solución política a la crisis", declaró el mandatario chino. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial de Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20241212/ucrania-declino-todas-las-propuestas-de-orban-sobre-intercambio-de-prisioneros-de-guerra-con-rusia-1159716398.html

china

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, china, dmitri medvédev, ucrania, xi jinping, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania