https://noticiaslatam.lat/20241212/ucrania-declino-todas-las-propuestas-de-orban-sobre-intercambio-de-prisioneros-de-guerra-con-rusia-1159716398.html

Ucrania "declinó todas las propuestas de Orban" sobre intercambio de prisioneros de guerra con Rusia

Ucrania "declinó todas las propuestas de Orban" sobre intercambio de prisioneros de guerra con Rusia

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania rechazó la propuesta del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, de realizar un canje de prisioneros con Rusia, informó el portavoz... 12.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-12T13:12+0000

2024-12-12T13:12+0000

2024-12-12T13:12+0000

internacional

rusia

viktor orban

ucrania

política

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

prisioneros de guerra

canje de prisioneros

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0c/1159716224_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_1cd9cf6ca57492cbc9bc58b1f40f3f93.jpg

Según el vocero, el 11 de diciembre, durante una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, Orban propuso "realizar un importante intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en vísperas de Navidad, así como anunciar un alto al fuego navideño", tras lo cual Moscú le entregó "su propuesta de canje a la embajada húngara" en la capital rusa. Rusia, por su parte, "nunca ha rechazado las negociaciones de paz [sobre Ucrania] y ha manifestado en repetidas ocasiones su disposición a reanudarlas sobre la base de los acuerdos de Estambul de 2022", matizó Peskov. Moscú cree que las consultas para lograr la paz en Ucrania continuarán y apoya los esfuerzos de Orban a este respecto, así como los que se hacen para tratar las cuestiones humanitarias, agregó. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial de Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia. El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20241210/rusia-destaca-que-cientos-cautivos-ucranianos-esperan-a-un-canje-mientras-ucrania-lo-rechaza-1159645105.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, viktor orban, ucrania, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, prisioneros de guerra, canje de prisioneros