https://noticiaslatam.lat/20241211/trump-elige-a-un-exagente-de-la-cia-para-ser-embajador-de-eeuu-en-mexico-1159676462.html

Trump elige a un exagente de la CIA para ser embajador de EEUU en México

Trump elige a un exagente de la CIA para ser embajador de EEUU en México

Sputnik Mundo

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Ronald Johnson, exembajador de su país en El Salvador y exagente de la Agencia Central de... 11.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-11T03:49+0000

2024-12-11T03:49+0000

2024-12-11T03:53+0000

américa latina

eeuu

donald trump

méxico

embajada de eeuu en méxico

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/1d/1149330260_83:0:2890:1579_1920x0_80_0_0_bf228d66c4c450c7472997d3ae055da0.jpg

En un mensaje en Truth Social, el republicano anunció la nominación de Ronald Johnson al cargo y dijo que el próximo embajador estadounidense en México trabajará de la mano con el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, "para promover la seguridad". Además, Johnson trabajó durante más de 20 años en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y es un ex boina verde; es decir, fue miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. El nominado de Trump a representar a EEUU en México cuenta también con una maestría en Inteligencia Estratégica, según informó el mismo Trump.El periodista mexicano Víctor Hugo García Michel recordó en sus redes sociales que Ronald Johnson "no es un burócrata de escritorio, tampoco un político y sabe bien cómo funciona el servicio armado y clandestino de Estados Unidos". El anuncio de quién será el posible próximo embajador, ya que el cargo tiene que ser ratificado en el Senado de EEUU, se da en medio de las tensiones entre EEUU y México luego del amago de Trump de imponer aranceles al país latinoamericano si no se frena el trasiego de droga y la migración.

https://noticiaslatam.lat/20241127/drogas-armas-y-victimas-cuales-son-las-cifras-que-respaldan-la-respuesta-de-sheinbaum-a-trump-1159303025.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, méxico, embajada de eeuu en méxico, política