Crecen los 'ríos de armas' hacia México: "El problema es que EEUU no tiene voluntad política"

Armas estadounidenses son transportadas de manera ilícita a través de Estados Unidos hacia México como un verdadero "río de hierro"

Un reciente estudio de la organización no gubernamental (ONG) Stop US Arms To Mexico obtuvo datos inéditos sobre los orígenes de las armas traficadas y exportadas a México y Centroamérica desde suelo estadounidense.La ONG sostiene que la violencia armada en México creció gracias a dos hechos ocurridos hace años: la expiración de la prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos en 2004 y la declaración en 2007 de la guerra contra las drogas en México, de acuerdo con el reporte titulado El Río de Hierro de Armas a México: Sus Fuentes y Contenidos. Según el reporte, el mejor análisis, realizado entre 2010 y 2012, del número de armas de fuego traficadas de Estados Unidos a México estimaba que 253.000 armas al año se compran en Estados Unidos con la intención de traficarlas a territorio mexicano. Sin embargo, puntualiza la ONG, en 2022 se duplicó la producción e importación de armas de fuego en Estados Unidos, por lo que la cifra actual podría se mucho mayor.De acuerdo con datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) obtenidos por Stop US Arms To Mexico, cada año se recuperan en México unas 20.000 armas, que son remitidas al Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para que rastree sus orígenes.Las mismas cifras revelan que el número de armas recuperadas por México aumentó un 45% de 2015 a 2022, pasando de 18.063 a 26.433. Durante el mismo periodo de ocho años, el país latinoamericano ha recuperado y enviado a las autoridades estadounidenses un total de 158.289 armas.El número de recuperaciones registradas por México contrastan con el conseguido por Estados Unidos, pues mientras México recupera en promedio 20.000 al año, recientemente funcionarios de Seguridad Nacional destacaron el aumento en el número de armas destinadas a México que fueron incautadas en el año fiscal 2023, cifra que se ubicó en 1.392.El contraste entre las armas que recupera la nación latinoamericana y las que recobra su país vecino es abismal, pues Washington no recupera ni siquiera el 10% de lo que logra el Gobierno mexicano, por lo que pareciera haber una falta de interés por parte de las autoridades estadounidenses.En los datos proporcionados por la ATF, identificaron unos 925 fabricantes de armas traficadas para el país latinoamericano. "Pero, con diferencia, las armas que se recuperan con más frecuencia en México son fabricadas por cuatro de las empresas a las que México está demandando ante un tribunal estadounidense por negligencia en el tráfico hacia México: Smith & Wesson, Colt, Glock y Beretta", revela el estudio.Smith & Wesson fue el fabricante con mayor número de armas recuperadas en México durante 2022, con 2.243. Las pistolas fueron las armas más confiscadas durante ese año con un total de 13.546 unidades, seguidas de los rifles con 8.173.Pero el Gobierno sigue comprando... Pese a que el Gobierno mexicano recientemente impuso una demanda contra fabricantes de armas de Estados Unidos ante un tribunal de ese país por negligencia, sigue comprando armas a fabricantes estadounidenses para dotar a sus Fuerzas Armadas y esas adquisiciones han ido en aumento.En América Latina, México es, con mucho, el mayor importador de armas de fuego de Estados Unidos, revela el informe. En abril de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) importó 51.097 pistolas Sig Sauer para uso de la entonces nueva Guardia Nacional, con un coste de 18,6 millones de dólares, lo que representó el mayor envío de armas de fuego a México jamás registrado, y el mayor envío de pistolas estadounidenses a cualquier país latinoamericano registrado desde 2002.Para 2023 agrega el estudio, Estados Unidos exportó 12.515 rifles militares a México, más que a Ucrania, y solo menos que a Israel, así como 6.686 ametralladoras, todo ello con un coste de más de 27 millones de dólares. Para marzo de 2024, México compró más de 14.000 rifles militares a su vecino del norte, más que el resto del mundo junto durante ese mes."Ha incrementado la compra de armas del Gobierno de México a Estados Unidos, pero México podría dejar de adquirir esas armas a Estados Unidos y hacerlo con otros países y no va a dejar de haber esa compra para abastecer a las fuerzas del orden; sin embargo, sí puede haber una advertencia o llamada de atención y decir: 'Hasta que no arregles esta situación [tráfico de armas ilegal], yo no te voy a comprar'", concluye Martínez Téllez.¿Hay alguna posible solución?Una posible solución para el tráfico ilegal de armas depende en gran medida de la voluntad del Gobierno de Estados Unidos para regular más la compra-venta de armas e incluso de un mayor involucramiento de los fabricantes."La dinámica que se esperaría es que no solamente Estados Unidos como país regule de manera federal el tema de la compraventa de armas de fuego, sino que las empresas privadas también se involucren”, añadió Martínez Téllez.En cuanto a la labor del Gobierno de México, la experta de la UNAM reconoce el valor de la demanda que impusieron autoridades mexicanas contra algunos fabricantes por el tráfico de sus productos hacia su país y la violencia que generan."Es una estrategia sin antecedentes y ha sido muy importante, porque de alguna manera ayuda a visibilizar de dónde vienen esas armas, se le pone nombre a las corporaciones o a las empresas que venden estas armas. De alguna manera también se pone en evidencia el tráfico ilegal tan grande que existe en armamentos de Estados Unidos hacia México y permite entender las causas de la militarización y de la violencia al interior de México", concluye Zavaleta Hernández.

