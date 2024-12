https://noticiaslatam.lat/20241211/con-activos-rusos-requisados-decadas-de-confianza-en-finanzas-europeas-quedaran-en-entredicho-1159684546.html

Con activos rusos requisados, "décadas de confianza" en finanzas europeas "quedarán en entredicho"

Con activos rusos requisados, "décadas de confianza" en finanzas europeas "quedarán en entredicho"

En sus palabras, cuando se planteó la posibilidad de confiscar las tenencias rusas en las primeras fases del conflicto ucraniano, algunos clientes —incluidos los de China— expresaron su preocupación por "el respecto al sistema basado en normas".Sin embargo, señaló que la merma de esa confianza podría provenir no solo por parte de China, ya que "podría ser cualquiera de los bancos centrales que vea que, de golpe, los activos de un banco central no se benefician del marco legal que se ha utilizado durante décadas". En este sentido, vaticinó, la incautación de los activos plantearía riesgos para el papel del euro como moneda de reserva, así como para la estabilidad general de las finanzas europeas.Además, una de las consecuencias de que Europa se haga con los activos rusos es la posible aparición de un competidor no europeo que rivalice con Euroclear. Aunque tal perspectiva no es demasiado probable en el panorama actual, "si se produce una incautación de fondos [rusos], todo quedará en el aire", concluyó.Las declaraciones se produjeron en medio de la creciente preocupación en Europa sobre si la ayuda de Estados Unidos a Ucrania en su guerra contra Rusia continuará cuando el presidente electo estadounidense, Donald Trump, ocupe la Casa Blanca. Hasta ahora, Washington ha asumido una parte considerable de la dotación de Kiev, mientras que Bruselas solo ha recurrido a los rendimientos de los activos rusos congelados, pero no a los fondos en sí. A este respecto, el portal sugiere que la Unión Europea "probablemente tendrá la idea de utilizar los propios activos rusos", 180.000 millones de euros de los cuales están depositados en Euroclear.La UE y el G7 bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, que Rusia inició en febrero de 2022 para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos) frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó la decisión del G7 de expolio que afecta no solo a los inversores particulares, sino también a los fondos soberanos. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que su país respondería de manera simétrica con la confiscación de los activos europeos congelados en Rusia.

