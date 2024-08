https://noticiaslatam.lat/20240822/al-congelar-activos-rusos-occidente-muestra-que-no-desea-renunciar-a-sus-instintos-neocoloniales-1156982046.html

Al congelar activos rusos, Occidente muestra que "no desea renunciar a sus instintos neocoloniales"

Al congelar activos rusos, Occidente muestra que "no desea renunciar a sus instintos neocoloniales"

El bloqueo de activos rusos, así como cualquier acción posterior con ellos, son "absolutamente ilegales", pues se trata de robar propiedad de los demás... 22.08.2024, Sputnik Mundo

En palabras del interlocutor de Sputnik, "esto debe ser considerado por la comunidad internacional como bandidaje económico por parte del Occidente colectivo, que no desea renunciar a sus instintos neocoloniales". Esas declaraciones se produjeron después de que la UE enviara a finales de julio a Ucrania el primer tramo de ayuda militar por valor de 1.500 millones de euros procedentes de los activos rusos congelados.Refiriéndose a la ayuda financiera a Ucrania, la Cancillería rusa sostuvo que esta no hace, sino alimentar la escalada del conflicto ucraniano.No obstante, continúo, Rusia responderá y "sin duda tomaría represalias". De acuerdo con el organismo, Moscú dispone de "un arsenal suficiente" de medidas políticas y económicas adecuadas "contra quienes intentan 'meter mano' en las reservas rusas de oro y divisas".Dichas medidas serán "equilibradas, verificadas y no causarán daños a los operadores económicos rusos", concluyeron.La UE y el Grupo de los Siete (G7) bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial de Ucrania, que Rusia inició en febrero de 2022 para frenar los bombardeos de Kiev contra los civiles de Donetsk y Lugansk.Unos 200.000 millones de euros de inversiones rusas se encuentran inmovilizados en las cuentas de Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa, con sede en Bélgica.En su cumbre de Italia en junio pasado, el G7 acordó proporcionarle a Ucrania para fin de año 50.000 millones de dólares en préstamos que serán reembolsados ​​con los rendimientos de los activos congelados de Rusia.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que su país respondería de manera recíproca con la confiscación de los activos europeos congelados en Rusia.

