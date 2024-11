https://noticiaslatam.lat/20241120/la-ciudad-de-nueva-york-enfrenta-una-sequia-aguda-y-el-alcalde-pide-reducir-el-tiempo-en-la-ducha-1159144767.html

La ciudad de Nueva York enfrenta una sequía aguda y el alcalde pide reducir el tiempo en la ducha

La ciudad de Nueva York enfrenta una sequía aguda y el alcalde pide reducir el tiempo en la ducha

Sputnik Mundo

La ciudad estadounidense ha registrado el menor número de precipitaciones en 150 años que, sumado a una baja inversión en sistemas para la captación de agua... 20.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-20T03:12+0000

2024-11-20T03:12+0000

2024-11-20T03:12+0000

internacional

eeuu

nueva york

sequía

agua

escasez

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/04/17/1138525630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd49adaf7f2a450b41097c685daccedf.jpg

En una conferencia de prensa realizada este 18 de noviembre, el alcalde neoyorkino Eric Adams pidió a los ciudadanos que utilicen menos agua, incluso si eso los hace ver a ellos o a la ciudad más sucia, debido a la crisis de escasez que atraviesa la ciudad hace casi dos meses."Necesitamos que los neoyorquinos también sigan ahorrando agua, para que podamos regar nuestros parques y llenar nuestras piscinas el próximo verano", añadió.El alcalde renovó la advertencia de sequía que había emitido la ciudad a comienzos de mes, luego de que no se registrara ni un solo día de lluvia en el mes de octubre.Según explicó el diario The Times, esta advertencia, que es un paso previo a la declaración de estado emergencia por sequía, incluye una serie de sugerencias a los residentes con el objetivo de adoptar hábitos de ahorro de agua, aunque no son medidas obligatorias.Entre estas recomendaciones se les sugiere a los ciudadanos conservar el agua siempre que sea posible, lo que incluye pasar menos tiempo en la ducha, instalar inodoros que ahorren agua y hacer funcionar el lavavajillas y la lavadora sólo cuando estén llenos.De continuar la sequía, precisaron las autoridades, se podría elevar la alarma y quienes no cumplan con estas medidas serán sancionados con una multa económica.Vale recordar que días atrás, la gobernadora del estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, también extendió la advertencia a otros 13 condados, citando la sequía histórica como razón.Esta situación de escasez de agua también ha provocado que se registraran 271 incendios forestales durante las dos primeras semanas de noviembre, incluyendo uno en el muy popular Prospect Park, del distrito neoyorkino de Brooklyn, por el que cientos de residentes fueron evacuados de sus hogares por riesgo a sufrir heridas por el fuego.

https://noticiaslatam.lat/20241118/ecuador-declara-emergencia-nacional-por-incendios-forestales-deficit-hidrico-y-sequia-1159110394.html

eeuu

nueva york

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, nueva york, sequía, agua, escasez