Lucía Topolansky: "No se ha logrado tener una voz común latinoamericana"

En entrevista con con el programa Cara o Ceca de Sputnik Radio Argentina, la luchadora social y también esposa del expresidente uruguayo José Mujica, considera que actualmente la región de América Latina sufre de una importante desunión.Ahondando en torno a América Latina, la exlegisladora dice que aún hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con México en la relación con Estados Unidos, mientras que, según ella, América del Sur tiene más problemas, pues aunque Brasil y Chile se van encaminando, se vienen elecciones en Bolivia que resultan preocupantes.También habló sobre el posible acercamiento de una nueva era para la región, parecida a la que se vivió hace alrededor de 20 años cuando hubo un importante número de gobiernos progresistas como los encabezados en ese entonces por Lula Da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina. Según ella, dicha generación "fracasó" en ese momento, ya que no se logró formar un eje político regional. En ese sentido, recordó que actualmente gobiernan líderes con tintes de izquierda como Lula da Silva otra vez en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Claudia Sheinbaum en México, Yamandú Orsi en Uruguay (que recientemente fue electo) y Gustavo Petro en Colombia. Topolansky llamó a los nuevos Gobiernos de centroizquierda a nivel regional a no ir por el mismo camino y repetir los errores del pasado. Opinó que la integración de la región debe tener claves de consenso, pero no aquellos que lleven a vetos y trabas como antes.La también esposa de José Mujica espera que en algún momento América Latina pueda unirse y que quizá lo pudiera lograr a través de dos de sus países más poderosos que, según ella, son México y Brasil."Brasil y México son los países que podrían capitanear esto. Brasil y México no han tenido en la historia mucha sintonía, pero bueno, esperemos que en algún momento lo logren", concluyó.Topolansky celebró el triunfo de Yamandú Orsi y aseguró que es resultado de su militancia territorial. "El triunfo no nos sorprendió demasiado. Ojalá que a partir de ahora empecemos otro ciclo, pero por ahora es un quinteño."El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, se impuso en el balotaje con un 49,84% por sobre Álvaro Delgado, la continuidad de Luis Lacalle Pou, que cosechó un insuficiente 45,86%.

