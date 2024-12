Trump declara que Zelenski querría pactar un acuerdo e insta al cese del fuego inmediato

https://noticiaslatam.lat/20241208/trump-declara-que-zelenski-querria-pactar-un-acuerdo-e-insta-al-cese-del-fuego-inmediato-1159590629.html

El político republicano, que volverá a tomar posesión como presidente de EEUU el próximo 20 de enero, enfatizó que "ha llegado el momento de actuar" y que "el mundo está esperando". Según Trump, "China puede ayudar" en ello. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. A mediados de junio pasado, el presidente ruso Vladímir Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. Durante más de dos años y medio, Ucrania condicionó el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. Sin embargo, Zelenski admitió en una entrevista con el canal de televisión Sky News a finales de noviembre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego, si los territorios bajo control de Kiev quedan "bajo el paraguas de la OTAN" y que luego podría recuperar el resto por la vía diplomática. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y, desde entonces, los países no han vuelto a retomarlas.

