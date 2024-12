https://noticiaslatam.lat/20241207/trump-sobre-el-conflicto-en-siria-no-nos-involucremos--1159586407.html

Trump sobre el conflicto en Siria: "No nos involucremos"

El ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país debería mantenerse al margen del conflicto en curso en Siria... 07.12.2024, Sputnik Mundo

"Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello", escribió Trump en su red Truth Social. El republicano también comentó que los grupos terroristas "se están preparando para hacer un gran movimiento para eliminar a Asad". Según él, dichos grupos "han tomado por completo numerosas ciudades, en una ofensiva altamente coordinada, y ahora están en las afueras de Damasco".El pasado 27 de noviembre, la organización terrorista Hayat Tahrir al Sham (HTS, anteriormente Frente al Nusra, prohibida en Rusia) lanzó junto con varios grupos armados de la oposición siria una ofensiva a gran escala contra el Ejército gubernamental en las provincias de Alepo e Idlib, por primera vez desde 2016.El 30 de noviembre, estos grupos armados ilegales tomaron control de la ciudad de Alepo, incluido el aeropuerto internacional y la base aérea de Kuweires, algo que no sucedía desde el estallido del conflicto armado en Siria en marzo de 2011, en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a fuerzas rebeldes y organizaciones terroristas. El 5 de diciembre, el Ejército regular abandonó otra ciudad importante, Hama, por primera vez desde 2011, lo que allana el camino de los atacantes hacia Homs.En la víspera, la emisora de radio Sham FM reportó que los grupos armados ilegales tomaron las ciudades de Rastán y Talbise, situadas entre Hama y Homs.

