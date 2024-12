https://noticiaslatam.lat/20241206/entrevista-de-tucker-carlson-a-serguei-lavrov-muestra-que-rusia-esta-abierta-al-dialogo-1159559609.html

Entrevista de Tucker Carlson a Serguéi Lavrov muestra que "Rusia está abierta al diálogo"

Entrevista de Tucker Carlson a Serguéi Lavrov muestra que "Rusia está abierta al diálogo"

Sputnik Mundo

La entrevista que sostuvo el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, con el periodista de EEUU, Tucker Carlson, muestra la apertura por parte de Moscú... 06.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-06T23:24+0000

2024-12-06T23:24+0000

2024-12-06T23:24+0000

internacional

vladímir putin

tucker carlson

sociedad

política

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

💬 opinión y análisis

eeuu

moscú

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/04/1159483947_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8bd36843e6aea9dcd13ffa1e60f619d2.jpg

En este mismo sentido, el internacionalista por la misma casa de estudios, Daniel Muñoz, dice que Rusia tiene claro que el cambio de Gobierno en Estados Unidos, que estará encabezado por Donald Trump a partir del 20 de enero de 2025, abrirá las puertas a acercamientos y charlas sobre la operación militar especial rusa en Ucrania, principalmente. "[El canciller ruso] llama a reconocer un trato, una serie de acuerdos, donde los intereses rusos y estadounidenses se puedan escuchar y tengan oportunidad de evitar una amenaza nuclear. Rusia no quiere esa escalada; comprende que el contexto mundial ha cambiado y que no se debe de jugar con ello", explica.El canciller ruso sostuvo una charla con el periodista estadounidense en Moscú solo unos meses después de la plática del comunicador con Vladímir Putin, misma que logró 180 millones de vistas en menos de 48 horas en la cuenta del periodista norteamericano en la red social X. En abril, Carlson también entrevistó al filósofo y escritor ruso Alexandr Duguin.Una postura inquebrantableSi bien el Gobierno ruso tiene apertura al diálogo, Lavrov fue muy puntual al indicar en la conversación con Carlson que no cederá a las presiones que Occidente quiera aplicar, esto en aras de beneficios para ese bloque.En este sentido, Rosas, quien también es maestra en estudios de paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, rescata que el ministro ruso mostró que Moscú está listo ante cualquier escenario donde peligre la seguridad de su nación.De igual manera, "sí observamos que Rusia está esperando la transición política en EEUU, ya que Putin sí podrá negociar con Trump, a diferencia de lo que se ha visto bajo la Administración de Joe Biden", apunta.Por su parte, Muñoz refiere que la postura de Rusia demuestra el derecho legítimo a la defensa, misma que ha sido inquebrantable a lo largo del tiempo."Es con lo que nos deberíamos quedar en la lógica de las relaciones internacionales, donde todo país que se ve amenazado, amedrentado y que percibe amenazas a su seguridad, tiene derecho a defenderse usando los diferentes medios, tanto la cooperación y diplomacia, como también los caminos militares", subraya.De acuerdo con los especialistas en temas internacionales, las charlas entre Putin y Trump podrían darse en los primeros meses del mandato del próximo presidente de EEUU, ya que fue uno de los temas que abordó durante su campaña electoral.Los otros temas de la charlaEn la charla de Carlson y el canciller ruso, otros temas que se tocaron se relacionan con Siria y la intromisión de países occidentales en esa nación, alentando a grupos islamistas que luchan contra las autoridades legítimas de Damasco."Los datos abiertos mencionan, en particular, a los estadounidenses, los británicos y algunos otros", señaló Lavrov, en respuesta a la pregunta del periodista sobre quién apoya a los grupos terroristas islamistas en el país.De acuerdo con el ministro ruso, existen planes para interrumpir los canales de financiación y apoyo armado a los terroristas que operan en Siria y Rusia los abordará en reuniones con sus socios de Irán y Turquía.Al respecto, Muñoz comenta que la pugna siria ha seguido alimentándose por culpa de naciones occidentales.A esto se debe sumar la problemática que Estados como Francia viven actualmente en el terreno político.Las tensiones de las naciones europeas, especialmente las que pertenecen a la OTAN, "abren una ventana de oportunidad para Rusia en varios sentidos, especialmente para dialogar con EEUU", agrega Rosas.La relevancia de la entrevistaAdemás de las palabras del canciller ruso, un aspecto que destacan los expertos en temas internacionales es el peso que tiene el acercamiento de Carlson, periodista reconocido en EEUU, con Moscú.En este mismo sentido, Muñoz, quien es titular de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, observa que las entrevistas como las que ha realizado el periodista estadounidense ayudan a entender la postura de Rusia sobre lo temas más relevantes de la agenda internacional."Los medios de muchas latitudes han narrado una historia donde no se deja ver la verdadera posición del Gobierno de Moscú y, el hecho de que justamente [Putin y Lavrov] hayan dado estas [charlas], nos ayuda a conocer esa visión del lado ruso", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20241204/tucker-carlson-viaja-a-moscu-y-anuncia-entrevista-con-el-canciller-serguei-lavrov-1159483788.html

https://noticiaslatam.lat/20241204/lavrov-revela-en-una-entrevista-los-crimenes-de-kiev-contra-civiles-1159496747.html

https://noticiaslatam.lat/20241206/enviamos-senales-lavrov-espera-que-el-lanzamiento-de-prueba-del-misil-oreshnik-se-tome-en-serio-1159544181.html

https://noticiaslatam.lat/20241206/eeuu-reino-unido-y-otros-lavrov-revela-quienes-estan-detras-de-los-grupos-terroristas-en-siria-1159547984.html

eeuu

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

vladímir putin, tucker carlson, sociedad, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 💬 opinión y análisis, eeuu, moscú