https://noticiaslatam.lat/20241205/rusia-no-busca-una-guerra-con-eeuu-dice-lavrov-1159536808.html

Rusia no busca una guerra con EEUU, dice Lavrov a Tucker Carlson

Rusia no busca una guerra con EEUU, dice Lavrov a Tucker Carlson

Sputnik Mundo

Serguéi Lavrov, canciller de Rusia, aseguró, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, que Moscú no busca una guerra con Estados... 05.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-05T22:49+0000

2024-12-05T22:49+0000

2024-12-05T23:02+0000

defensa

serguéi lavrov

moscú

eeuu

donbás

tucker carlson

política

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/05/1159536645_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6e27f3a683c0dc469f815be22a4e75a.jpg

"Esto no es lo que queremos. Por supuesto, nos gustaría tener relaciones adecuadas con todos nuestros vecinos, y, en general, con todos los países, especialmente con un país tan grande como Estados Unidos", dijo el canciller ruso.Lavrov fue entrevistado por el comunicador estadounidense desde Moscú. En ella, dijo que su país no ve "ninguna razón por la que Rusia y Estados Unidos no puedan cooperar por el bien del Universo".Subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha expresado repetidamente "su respeto al pueblo estadounidense, a la historia de Estados Unidos y los logros estadounidenses en el mundo". Además, el canciller ruso destacó que Rusia no piensa sobre la guerra con EEUU, ya que "podría llevar el carácter nuclear", mientras la doctrina nuclear rusa dice que "lo más importante es evitar una guerra nuclear".Por otro lado, aseveró que la operación militar especial lanzada por Moscú en febrero de 2022 busca poner punto final a la guerra que el régimen de Kiev ha sostenido contra su propia gente en el Donbás."No fuimos nosotros quienes empezamos la guerra. [El presidente Vladimir] Putin dijo en repetidas ocasiones que iniciamos la operación militar especial para poner fin a la guerra que el régimen de Kiev estaba llevando a cabo contra su propio pueblo en Donbás", sentenció.El funcionario señaló que Rusia está lista para todos los escenarios, pero "preferimos firmemente una solución pacífica a través de negociaciones sobre la base del respeto de los intereses legítimos de seguridad de Rusia" y de los rusos que viven en Ucrania, cuyos derechos humanos han sido vulnerados en diversas legislaciones.Además, recordó que, en enero de 2022, fue aprobada declaración conjunta de los líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Rusia, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido), en la que afirmaron su disposición a hacer todo lo posible para evitar la confrontación, reconociendo y respetando los intereses y preocupaciones de seguridad de cada uno. "Pero los intereses de seguridad de Rusia fueron completamente ignorados cuando rechazaron (casi al mismo tiempo) la propuesta de nuestro país de concluir un tratado sobre garantías de seguridad", añadió Lavrov. También recordó que, durante las negociaciones bilaterales entre el presidente ruso y su par estadounidense, Joe Biden, en junio de 2021 en Ginebra, las partes confirmaron que en una guerra nuclear nadie gana y nunca debe desencadenarse.

https://noticiaslatam.lat/20241205/putin-confia-en-que-rusia-tendra-cada-vez-mas-socios-estrategicos-entre-paises-amigos-1159524330.html

https://noticiaslatam.lat/20241204/lavrov-revela-en-una-entrevista-los-crimenes-de-kiev-contra-civiles-1159496747.html

https://noticiaslatam.lat/20241129/lavrov-califica-a-la-jefa-de-la-unesco-de-complice-en-la-guerra-de-informacion-contra-rusia-1159382091.html

moscú

eeuu

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi lavrov, moscú, eeuu, donbás, tucker carlson, política, seguridad