https://noticiaslatam.lat/20241206/pensar-que-rusia-no-tiene-lineas-rojas-y-siempre-cede-es-un-error-muy-grave-1159544019.html

Pensar que Rusia no tiene líneas rojas y siempre cede "es un error muy grave"

Pensar que Rusia no tiene líneas rojas y siempre cede "es un error muy grave"

Sputnik Mundo

La opinión de que Rusia no tiene 'líneas rojas' o está dispuesta a ceder constantemente es un error muy grave, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en... 06.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-06T11:13+0000

2024-12-06T11:13+0000

2024-12-06T11:13+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

serguéi lavrov

acuerdos de minsk

oreshnik

tucker carlson

euromaidán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/06/1159547779_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5272b756b8d64bf104e09b5547097216.jpg

De este modo, el diplomático comentó el hecho de que Washington está financiando la guerra de Kiev contra Moscú y escaló recientemente la situación, en particular, permitiendo a Ucrania utilizar armas de largo alcance de fabricación estadounidense para golpear en profundidad del territorio ruso.Al profundizar en este asunto, Lavrov observó que "oficialmente los dos países no están en guerra", pero lo que está ocurriendo en Ucrania entra en la categoría de 'guerra híbrida'. "Obviamente, los ucranianos no habrían podido hacer lo que están haciendo con armas modernas de largo alcance [ataques contra las regiones rusas de Kursk y Briansk a finales de noviembre] sin la participación directa de militares estadounidenses", aclaró. El diplomático señaló que Rusia no quiere escalar la tensión, pero desde el momento en que se utilizan los misiles Atacms estadounidenses y otras armas de largo alcance para atacar su territorio, está "enviando señales".Al mismo tiempo, Lavrov reiteró que no fue Rusia quien comenzó el conflicto armado. En sus palabras, el inicio de la operación militar especial en Ucrania fue motivado por el deseo de Moscú de poner fin a la guerra "que el régimen de Kiev estaba librando contra su pueblo en Donbás" y por el incumplimiento por parte de Kiev de los acuerdos firmados en Minsk, que prevén un arreglo pacífico de la situación en la región. "Estábamos realmente interesados en poner fin a esto [el enfrentamiento armado], pero para ello era necesario que se aplicaran plenamente las conclusiones de los Acuerdos de Minsk. Pero fueron saboteados por el Gobierno establecido tras el golpe de Estado en Ucrania", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20241122/ex-primer-ministro-ucraniano-eeuu-busco-desestabilizar-ucrania-antes-del-golpe-de-2014-1159209746.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, serguéi lavrov, acuerdos de minsk, oreshnik, tucker carlson, euromaidán