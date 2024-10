https://noticiaslatam.lat/20241025/un-exito-diplomatico-en-la-cumbre-de-los-brics-refuta-la-tesis-occidental-del-aislamiento-de-rusia-1158517472.html

"Un éxito diplomático" en la cumbre de los BRICS refuta la tesis occidental del aislamiento de Rusia

"Un éxito diplomático" en la cumbre de los BRICS refuta la tesis occidental del aislamiento de Rusia

La XVI Cumbre de los BRICS, que concluyó el 24 de octubre, demostró que, contrariamente a lo que Occidente predecía en los últimos años, Rusia no está aislada...

Representantes de 36 países estuvieron en Kazán del 22 al 24 de octubre para participar en la cumbre de los BRICS, en la que se debatieron cuestiones de interés para el futuro de las naciones del sur global.Como destacó el investigador, la cumbre de los BRICS fue "un éxito diplomático para Rusia", contrariamente a los murmullos occidentales sobre el aislamiento del país de la comunidad internacional.El BRICS tendrá nuevos miembros, pero en circunstancias diferentesEn 2024, durante la presidencia rusa del BRICS, se consolidó la presencia de cuatro nuevos miembros permanentes (Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos). Además, a en la XVI cumbre, la agrupación invitó a 13 países más a unirse, pero como socios asociados. Ahora Argelia, Bielorrusia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam tendrán que decidir si aceptan o no la petición. Bolivia ya lo hizo y formará parte del grupo en su formato ampliado.La mayoría de ellos, según Fernandes, ya habían mostrado interés en beneficiarse de la cooperación ofrecida por los BRICS. El investigador estimó que la ampliación es positiva en muchos sentidos, desde el apoyo a la demanda de los países del grupo, como el propio Brasil, de una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hasta la cooperación económica y geopolítica.Por un lado, Cuba podría beneficiarse de las asociaciones económicas, especialmente con el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de los BRICS.Por otro lado, Fernandes ve economías emergentes como Malasia e Indonesia —esta última tiene potencial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), para ser la quinta economía mundial en 2030— uniéndose a la agrupación, beneficiándola en diversos sectores."Con estos nuevos países, el PIB del BRICS se elevaría a cerca del 43% del PIB mundial. (...) El BRICS se acercaría a casi la mitad del PIB mundial", enfatizó. Además, el grupo aumenta su poder energético y alimentario con los países invitados.La idea de crear una bolsa de cereales de los BRICS surgió de Rusia, afirmó el experto."El presidente [Vladímir] Putin hizo este comentario hace unos meses. Dijo: 'Miren, producimos la mayor parte del grano del planeta, y es la Bolsa de Chicago la que fija el precio. Eso no tiene sentido. Necesitamos crear un mecanismo propio para que nuestros países productores tengan más influencia en la formación de los precios del mercado mundial de granos, garantizando también una mayor estabilidad, incluyendo acuerdos que puedan hacerse en el seno de los BRICS'", señaló Fernandes.El investigador recordó que una de las principales agendas de la cumbre fue la creación de un sistema de pagos alternativo al SWIFT, y el comercio en las monedas nacionales de los países participantes como alternativa al dólar.A su vez, Laerte Apolinario Junior, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, destacó también la presencia de Turquía, que podría ser el primer país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en entablar relaciones con los BRICS.Además, el experto señaló a Vietnam y Nigeria, el primero desempeña un papel clave en las cadenas globales de valor, mientras que el segundo es la mayor economía del continente africano.Participación de Brasil en la cumbreEl presidente Luiz Inácio Lula da Silva no asistió en persona a la Cumbre de los BRICS debido a un accidente doméstico. Por consejo médico para evitar largos desplazamientos, el mandatario brasileño pronunció un discurso por videoconferencia el 23 de octubre. Así pues, la delegación en Kazán estuvo encabezada por el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira.Según Apolinario Júnior, el presidente Lula, en su breve discurso, ponderó cuestiones de emergencia que Brasil viene liderando, como el cambio climático, y mencionó cuestiones sociales.También hubo un sutil contrapunto por parte del presidente, en el sentido de que el BRICS no es enemigo de Occidente, afirmando que "hay que evitar dicotomías simplistas".Por otro lado, Fernandes señaló que Brasil cometió un gran error durante su estancia en Kazán, a saber, rechazó la invitación a Venezuela para convertirse en uno de los países miembros del acuerdo. El presidente del país vecino, Nicolás Maduro, ya demostró públicamente su interés en formar parte del grupo. Para el analista, la posición de Brasil es incoherente con sus propios principios en dos sentidos.En segundo lugar, recuerda la reintegración de América del Sur como prioridad de la política exterior brasileña, destacada por el propio presidente Lula el día de la inauguración de su tercer mandato, el 1 de enero de 2023.A última hora del 24 de octubre, la Cancillería venezolana publicó una nota en las redes sociales sobre el veto de Brasil. En ella, Caracas agradece al presidente Putin la invitación a la cumbre, destaca los valores que interesan al país, como la construcción de un mundo más equitativo y un orden multipolar, y recuerda que posee la mayor reserva energética del mundo.En cuanto al veto, Venezuela lo compara con el que aplicó durante años el expresidente Jair Bolsonaro al país, "reproduciendo el odio, la exclusión y la intolerancia de los centros de poder occidentales, para ahora impedir que la patria de Bolívar ingrese en la organización".La acción de Brasil fue calificada como una agresión y un gesto hostil contra Venezuela, al igual que las sanciones impuestas contra el país.

