https://noticiaslatam.lat/20241204/la-presidenta-de-mexico-exige-perdon-a-calderon-por-atrocidades-de-la-guerra-contra-el-narco-1159503797.html

Sheinbaum exige perdón a Calderón por "atrocidades de la guerra contra el narco" en México

Sheinbaum exige perdón a Calderón por "atrocidades de la guerra contra el narco" en México

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó al exmandatario mexicano Felipe Calderón (2006-2012) después de que, en un foro realizado en España, dijera... 04.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-04T16:31+0000

2024-12-04T16:31+0000

2024-12-04T17:11+0000

américa latina

política

claudia sheinbaum

felipe calderón

méxico

españa

colonia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/04/1159501684_0:13:566:331_1920x0_80_0_0_4e37568f2bed926e679ef7c383526818.jpg

"¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco? (...) Hay mucha soberbia y nosotros estamos pidiendo, y vamos a insistir [en que España se disculpe con México por la colonización] (...) El perdón engrandece a los pueblos, a los Gobiernos y fortalece las relaciones", destacó.La mandataria mexicana también dijo que el ofrecer una disculpa es reconocer las vejaciones que existieron contra los pueblos originarios.El 2 de diciembre, el exmandatario mexicano fue parte del foro Neos, realizado en España. En él, aseguró que la nación latinoamericana y la europea no construirían nuevos lazos en los próximos años "si estamos anclados en la sombra de los resentimientos"."Las diferencias, que son naturales en el encuentro de dos culturas tan poderosas como las nuestras, no deben ser motivo para el ahondamiento, sino para la sublimación humana, que solo es posible en la convivencia plural, en el entendimiento del otro, en el encuentro y en la causa común", opinó.Durante los últimos meses, la crisis entre México y España, que existe desde hace años, tuvo un nuevo capítulo después de que la ahora presidenta mexicana no invitara al rey Felipe VI a la ceremonia de toma de posesión, que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2024. El Gobierno español tildó de "inaceptable e inexplicable" el gesto de Sheinbaum e informó que no habría ninguna representación del Gobierno en la ceremonia. El 25 de septiembre, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lamentó la decisión de México y sugirió que había "un interés político determinado" detrás.En una carta difundida en esa misma fecha, Sheinbaum explicó que la decisión de no invitar al monarca español se debió a que ni el Gobierno ni la Casa Real de España respondieron a una misiva enviada por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019, en la que hacía el planteamiento al rey de pedir disculpas a los pueblos indígenas de México por los abusos y las atrocidades cometidas durante la Conquista de México y los 300 años de colonia.

https://noticiaslatam.lat/20241019/la-reparacion-del-dano-de-la-monarquia-espanola-debe-iniciar-con-disculpa-que-pide-mexico-1158348827.html

méxico

españa

colonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, claudia sheinbaum, felipe calderón, méxico, españa, colonia