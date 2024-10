https://noticiaslatam.lat/20241019/la-reparacion-del-dano-de-la-monarquia-espanola-debe-iniciar-con-disculpa-que-pide-mexico-1158348827.html

La "reparación del daño" de la monarquía española debe iniciar con la disculpa que pide México

La "reparación del daño" de la monarquía española debe iniciar con la disculpa que pide México

Sputnik Mundo

Luego que países caribeños acordaron pedir al Reino Unido el pago de millones de libras como reparación por el tráfico de esclavos en el pasado, expertos... 19.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-19T21:53+0000

2024-10-19T21:53+0000

2024-10-19T22:15+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

claudia sheinbaum

pedro sánchez

méxico

españa

gobierno de españa

💬 opinión y análisis

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/13/1158356699_0:102:684:487_1920x0_80_0_0_faeb87ecfa9c738d4f29cd1ed4df3c36.png

Mauricio Estevez, doctor en Ciencias Sociales y maestro en Relaciones Internacionales por la UAM, dijo en entrevista para Sputnik que habría posibilidad de una "reparación del daño" a los pueblos originarios en México por las violaciones cometidas durante la conquista española, pero esta no necesariamente tiene que ser económica y debería iniciar con el reconocimiento de los agravios.El académico consideró como una "ofensa" que el Gobierno de España no respondiera a la petición del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que se ofreciera una disculpa a los pueblos originarios del país latinoamericano, y consideró que esta también es una demanda legítima de la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, pues ambos llegaron al poder con un amplio respaldo de los ciudadanos.Respecto al trasfondo político, el internacionalista comentó que grupos en España (como el partido Vox) impulsan una agenda relacionada con la comunidad hispánica, denominada por estos como iberósfera, y se relacionan con partidos del mismo espectro político en México y Latinoamérica, para buscar incidir políticamente y presionar también internamente al Gobierno español del socialista Pedro Sánchez."España y la monarquía tienen una oportunidad histórica"Rashid de la Peña, abogado por la UNAM y analista político, afirmó para Sputnik que la petición del Gobierno mexicano a la monarquía española "no pierde vigencia" y puso como ejemplo las disculpas que han ofrecido países como Japón, Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia o Portugal por delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones graves a los derechos humanos, como una forma de "dignificar a las víctimas de procesos de violencia extrema".El abogado estimó que el reconocimiento de las violaciones y los agravios durante la conquista y la colonia española deben llevar a ambos países, que comparten relaciones comerciales, culturales e históricas, a una "justicia transicional" con la que se logre el acceso a la verdad, la reparación del daño —que debe partir de la disculpa— y garantizar la no repetición, para conseguir una "paz completa".El analista político consideró que este desencuentro entre ambos países está siendo capitalizado políticamente por grupos de derecha en el país ibérico, que "alimentan una narrativa nacionalista y conservadora", la cual "prioriza la superioridad entre los pueblos", y están buscando incidir en países del continente americano."Vamos a defender siempre nuestra posición"En el marco de la polémica entre ambas naciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el 12 de octubre no es "día de la raza ni de la hispanidad" y consideró que en el continente había "grandes civilizaciones y culturas" antes del arribo de Cristóbal Colón. Además, aseguró que la llegada de los españoles "representó sometimiento e incluso eliminación de los pueblos originarios".En marzo de 2019, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador dirigió una carta al rey de España, Felipe VI, en la que propuso un reconocimiento bilateral de los agravios causados a las comunidades indígenas para comenzar una etapa de respeto y reconciliación histórica entre ambas naciones.La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó la relación entre el país latinoamericano y España como positiva, pero descartó cambiar su postura sobre las diferencias que ha tenido con la corona española, especialmente sobre su negativa a ofrecer disculpas.

https://noticiaslatam.lat/20241011/a-ver-si-se-animan-sheinbaum-reitera-pedido-a-espana-de-disculpas-a-pueblos-originarios-de-mexico-1158186181.html

https://noticiaslatam.lat/20240929/mexico-y-espana-entre-diferencias-politicas-y-roces-diplomaticos-y-fraternidad-1157828447.html

https://noticiaslatam.lat/20241002/vamos-a-defender-siempre-nuestra-posicion-sheinbaum-sobre-diferencias-entre-mexico-y-espana-1157945155.html

méxico

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Carlos Martínez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157318895_5:0:318:313_100x100_80_0_0_79b499ad05dfe6780c6fc692a560bf89.jpg

Carlos Martínez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157318895_5:0:318:313_100x100_80_0_0_79b499ad05dfe6780c6fc692a560bf89.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Carlos Martínez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157318895_5:0:318:313_100x100_80_0_0_79b499ad05dfe6780c6fc692a560bf89.jpg

política, andrés manuel lópez obrador, claudia sheinbaum, pedro sánchez, méxico, españa, gobierno de españa, 💬 opinión y análisis, sociedad