Francia podría enfrentar "un caos político y constitucional" tras moción de censura contra Barnier



El Gobierno del primer ministro francés, Michel Barnier, cayó este 4 de diciembre luego de que diputados de izquierda y extrema derecha votaron a favor de una moción de censura, convirtiéndolo en la Administración más breve en la república francesa moderna y el primero en seis décadas en ser derrocado mediante el voto de censura. De acuerdo con The Washington Post, lo anterior acarrea diversos problemas para Francia. Por ejemplo, que actualmente no existe un candidato que sea capaz de formar un Gobierno estable. Además, se resalta que no es posible celebrar nuevas elecciones legislativas antes del verano. Ante ello, el país galo no podrá hacer frente al agujero en sus finanzas públicas ni resolver la incertidumbre a la que los mercados fueron arrojados. De esa manera, el desbaratamiento del Gobierno podría empujar al país hacia un territorio inexplorado, escribe el diario. En primer lugar, el presidente Emmanuel Macrón podría pedirle al gobierno de Barnier que permanezca en un rol interino mientras busca otro primer ministro que no sea censurado inmediatamente por los legisladores, lo que "no es una tarea fácil". El medio señala que Francia enfrenta un plazo de fin de mes para ordenar su presupuesto y evitar el cierre de la Administración. De acuerdo con la ley francesa, el Gobierno puede buscar la aprobación legislativa para transferir el presupuesto de un año anterior a un año nuevo, manteniendo temporalmente a los trabajadores públicos pagados y las operaciones activas hasta que sea aprobado un nuevo presupuesto. Sin embargo, precisa que existen cuestiones jurídicas discutibles sobre cuáles son los poderes que una gestión derrocada en calidad de interina puede utilizar. En ese sentido, una "medida del Gobierno interino para impulsar un presupuesto, o una medida de Macron para invocar los poderes excepcionales del presidente para imponer un presupuesto, desencadenaría un caos político y constitucional".Temores de una crisis financieraA la crisis política se suman los temores de una crisis financiera, indica el Washington Post y recuerda que "mientras los inversores se preocupan por el destino de una serie de medidas curativas destinadas a abordar el lamentablemente alto déficit presupuestario del país que, arriba del 6% del Producto Interno Bruto, está muy por encima de la directriz del 3% de la Unión Europea". Por lo anterior, una crisis presupuestaria implicaría un costo cada vez mayor para Francia, en un momento en el que Europa enfrenta otros obstáculos económicos, incluida la débil economía alemana. Además, el país galo se ve limitado a la hora de encontrar soluciones a largo plazo, según el medio, ya que su alta tasa impositiva le da un margen limitado para aumentar los ingresos y abordar sus problemas presupuestarios, al tiempo que recortes profundos en el gasto público podría desencadenar el malestar social e impulsar a la extrema derecha. Tras la aprobación de la moción de censura, se espera que Barnier entregue su renuncia al presidente Emmanuel Macron en las próximas horas y que el mandatario francés proponga un nuevo ministro en sustitución del derrocado, quien cayó en esa situación luego del polémico uso del artículo 49.3 para aprobar unilateralmente el presupuesto gubernamental.

