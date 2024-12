https://noticiaslatam.lat/20241204/asamblea-nacional-de-francia-aprueba-mocion-de-censura-contra-el-primer-ministro-1159508376.html

Asamblea Nacional de Francia aprueba moción de censura contra el primer ministro

Asamblea Nacional de Francia aprueba moción de censura contra el primer ministro

Según informa la Asamblea Nacional de Francia, el miércoles 4 de diciembre fue aprobada una moción de censura por 331 votos, por lo que Barnier, quien llevaba alrededor de 3 meses en el cargo, deberá presentar su dimisión.La moción de censura fue votada por diputados de izquierda y de la ultraderechista Agrupación Nacional y aprobada con 43 más que el umbral requerido, de 288. Así, el Gobierno de Barnier se convierte en el más corto durante el mismo período. Una situación similar no ocurría en el país desde 1962. Tras la aprobación de la moción de censura, se espera que Barnier entregue su renuncia al presidente Emmanuel Macron en las próximas horas y que el mandatario francés proponga un nuevo ministro en sustitución del derrocado, quien cayó en esa situación luego del polémico uso del artículo 49.3 para aprobar unilateralmente el presupuesto gubernamental.Tras la aprobación de la moción, Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional y una de sus principales promotoras, advirtió que la presión se está acumulando sobre el presidente Emmanuel Macron y, aunque aclaró que no está pidiendo su renuncia, agregó que Macron es el que tiene la última palabra.Sin embargo, el 3 de diciembre, Macron adelantó que no renunciará, incluso si la oposición logra que se apruebe la moción de censura y que permanecerá hasta el final de su mandato."He sido elegido dos veces por el pueblo francés y estoy extremadamente orgulloso de ello", dijo Macron. "Honraré esa confianza con toda mi energía, hasta el último segundo, para ser útil al país", añadió.

