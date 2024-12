https://noticiaslatam.lat/20241201/la-subida-de-los-aranceles-a-100-para-los-brics-por-trump-en-la-practica-es-irrealizable-1159416735.html

La subida de los aranceles a 100% para los BRICS por Trump "en la práctica es irrealizable"

"Donald Trump se caracteriza por pretender que todo puede resolverse con un paso decisivo, una conversación o un ultimátum. Y en este caso ha sonado superdecisivo: amenaza con imponer aranceles del 100% a las mercancías de los países BRICS si rechazan el dólar. Sin embargo, esta medida es de carácter declarativo y en la práctica es irrealizable", escribió Alexéi Pushkov en su canal de Telegram.El político señaló que, al promover la globalización en su interés, Washington acabó dependiendo de ella y de las importaciones de otros países. Al mismo tiempo, en el comercio con terceras partes, "por ejemplo, con EEUU, los BRICS naturalmente no tienen la intención de abandonar el dólar, lo que reduce seriamente el patetismo de la medida anunciada por Trump", concluyó el senador.Previamente, Donald Trump amenazó a los países del grupo con imponerles "aranceles del 100%" si no abandonaban sus planes de crear una moneda alternativa al dólar.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró anteriormente que es demasiado pronto para hablar de la creación de una moneda común de los BRICS y que no existe tal objetivo. El mandatario explicó que la creación de una moneda común requiere una mayor integración de las economías de los Estados miembros y su similitud estructural. El jefe de Estado señaló que dos tercios de la facturación comercial de Rusia se realiza en divisas nacionales, mientras que con los países del grupo ya es del 88%.

