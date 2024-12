https://noticiaslatam.lat/20241203/canada-se-ha-vuelto-una-tierra-fertil-y-un-terreno-propicio-para-que-el-narcotrafico-pueda-fluir-1159476133.html

"Canadá se ha vuelto una tierra fértil y un terreno propicio para que el narcotráfico pueda fluir"

El pasado 31 de octubre, la Policía Real Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) informó del aseguramiento de lo que calificó como uno de los laboratorios de droga más grandes y sofisticados jamás hallados en la historia de este país norteamericano.En las instalaciones, ubicadas en una zona rural de la localidad de Falkland, en el territorio de Columbia Británica, fronterizo con Estados Unidos, se hallaron 54 kilogramos de fentanilo, 390 kilogramos de metanfetamina, 35 kg de cocaína, 15 kg de MDMA y 6 kg de cannabis.El laboratorio fue asegurado en el marco de una investigación de varios meses en la que también se halló una bodega con más de 33 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas en la localidad de Ederby, también en la Columbia Británica.En la ciudad de Surrey, en ese mismo territorio del oeste del país, la policía ubicó otro local con 89 armas de fuego, entre ellas decenas de pistolas y rifles de asalto tipo AR-15, varios artefactos explosivos, gran cantidad de munición, silenciadores de armas de fuego, cargadores de gran capacidad, chalecos antibalas y 500.000 dólares en efectivo.Además, la investigación llevó a los agentes a interceptar otros 310 kg de metanfetamina antes de su salida internacional en el puerto de Vancouver.El comisario adjunto de la RCMP, David Teboul, comandante en la región del pacífico, dijo en conferencia de prensa que el "superlaboratorio" en Falkland tenía la capacidad de producir hasta 95 millones de dosis de fentanilo, pero lo que llamó más la atención de los investigadores fueron dispositivos para producir P2P, un precursor químico de clase A utilizado en la elaboración de metanfetamina.Según Teboul, este tipo de dispositivos nunca habían sido hallados en instalaciones aseguradas a grupos criminales en el oeste de Canadá."La fabricación de metanfetamina con P2P (fenil-2-propanona) no se había visto hasta ahora en el oeste de Canadá. El método de fabricación P2P ha sido el principal utilizado por los cárteles mexicanos para producir metanfetamina durante años", añadió Teboul.Un laboratorio se puede instalar en cualquier ladoDe acuerdo con el mando, el golpe privó a este grupo criminal de unos beneficios estimados en 485 millones de dólares. Mucha de la droga fabricada en Falkland estaba destinada al mercado local, pero también a su exportación a otras partes del mundo.Álvarez Manzo explicó que el surgimiento de drogas sintéticas como la metanfetamina o el fentanilo marcaron un parteaguas en la historia de las drogas."Un laboratorio se puede poner en cualquier lado", dijo el profesor universitario. De acuerdo con el experto, ya no es necesario tener ciertas condiciones naturales para producir estupefacientes como sucedía en el siglo pasado, cuando países de América Latina eran los principales proveedores de drogas como marihuana, cocaína e incluso heroína para el enorme mercado de EEUU.Además de su posición privilegiada, Canadá no ha sido un país en el cual Estados Unidos haya intervenido o que interpele constantemente por su política antidrogas como sí ha sucedido con México, Colombia u otros países de América Latina."A través de toda una serie de grupos internos de mafias locales, en Canadá se ha venido operando una alza en la participación de estos negocios ilícitos, sobre todo porque es un puente natural hacia los Estados Unidos", señaló Álvarez Manzo."La política antidrogas de Estados Unidos siempre ha mirado hacia México y hacia América Latina pero a Canadá la tiene fuera del radar", ahondó el especialista en seguridad de la FES Acatlán.México no es el único responsableEn su evaluación nacional sobre la amenaza de las drogas 2024, la DEA dedica varias de sus páginas a las organizaciones criminales de México. "Los cárteles de Sinaloa y Jalisco están en el corazón de esta crisis", dice la administradora Anne Milgram en la nota introductoria del reporte, en la que asegura que el consumo de fentanilo es la principal amenaza que enfrenta EEUU en la materia.El reporte, difundido en mayo pasado, incluye perfiles de los cárteles y abunda en la manera en cómo han logrado controlar el mercado de fentanilo en EEUU y también en las prácticas de lavado de dinero y los vínculos con las mafias chinas, pero no menciona la palabra "Canadá" en ninguna de sus 57 páginas.Para Mariana Aparicio, doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, es importante romper con la narrativa de las autoridades de Estados Unidos de que los grupos criminales de México son los únicos productores del fentanilo que se consume en Estados Unidos."México no es el único país que tiene las condiciones de laboratorios para sintetizar el fentanilo, sino que hay otros países como en el caso de Canadá específicamente", dijo Aparicio en entrevista.Para Aparicio, el hecho de que grupos traficantes en Canadá están produciendo fentanilo en sus propios laboratorios como el de Falkland no quitará la presión del Gobierno de Washington hacia México.Encuentro en FloridaPor lo pronto, el presidente electo de EEUU, Donald Trump, amenazó el pasado 25 de noviembre con imponer aranceles de 25% a los productos de México y Canadá en el primer día de su Gobierno si estos países no detenían "la invasión" de fentanilo y de personas migrantes.La inclusión de Canadá en las amenazas de republicano sorprendió a observadores, en específico a los integrantes del Gobierno de Ottawa. Cuatro días después de la publicación de Trump en su red social Truth Social, el primer ministro Justin Trudeau viajó hasta la residencia del magnate en Mar A-Lago, Florida, para hablar sobre el tema en una cena con los principales colaboradores y futuros miembros del gabinete del exmandatario estadounidense."Fue un encuentro muy cordial", dijo el ministro de Seguridad de Canadá, Dominic Leblanc, en entrevistas con medios locales el fin de semana. Trump se la pasó con su Ipad poniendo música y preguntando a los asistentes que quería escuchar, contó Leblanc. "Al terminar la cena nos acompañó hasta los autos y se despidió del primer ministro de una manera muy amable. Llámame cuando quieras", le dijo Trump al premier canadiense.El ministro añadió que salieron de las residencia de Mar A-Lago con una idea más clara de lo que el futuro presidente de los EEUU espera que Canadá haga. "Vamos a tomar una serie de medidas adicionales para reforzar la frontera", dijo Leblanc en una entrevista con la cadena CBC en la que explicó que el plan incluiría el despliegue de helicópteros, drones y el fortalecimiento de la policía y de la agencia de vigilancia fronteriza. "Eso es exactamente lo que vamos a hacer", dijo el funcionario."Doble rasero"Para los académicos consultados por Sputnik, es evidente el doble rasero con el que el Gobierno de Estados Unidos ha tratado a México y Canadá con respecto al tráfico de drogas. En el caso de México, dijo Álvarez Manzo, hay un componente de política colonial por parte de Washington.Para el académico, las estructuras delictivas en México son mayores tanto por el tiempo como por la extensión y la penetración que han tenido en la vida pública, en el Gobierno y en diferentes ámbitos.En Canadá hay grupos delictivos, pero no son del nivel de los cárteles y de las organizaciones delictivas que hay en México; tienen sus redes de producción y distribución pero en un nivel más atenuado, explicó Álvarez Manzo.Además, añadió el especialista, Estados Unidos siempre ha tenido una relación con Canadá en la que han tratado de establecer o trazar una alianza estratégica para ellos, mientras que con América latina tiene una posición mucho más verticalizada."Ese terso tratamiento que se le está dando a un tema muy importante creo que obedece también a esta paridad de fuerzas políticas", afirmó.En sus entrevistas con la prensa canadiense, el ministro Leblanc admitió que, aunque la cena con Trump fue muy cordial, salieron del complejo de Mar A-Lago sin el compromiso del republicano de no imponer aranceles a Canadá cuando vuelva a asumir la presidencia de EEUU el próximo 20 de enero.

