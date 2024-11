https://noticiaslatam.lat/20241130/estos-podrian-ser-los-motivos-de-la-disminucion-de-muertes-por-fentanilo-en-eeuu-1159387501.html

Estos podrían ser los motivos de la disminución de muertes por fentanilo en EEUU

Estos podrían ser los motivos de la disminución de muertes por fentanilo en EEUU

30.11.2024

De acuerdo con un artículo del Financial Times, recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron datos que mostraban que las muertes por fentanilo han disminuido durante 11 meses consecutivos, y ahora se sitúan un 20% por debajo de su máximo de 2023.El diario británico destaca, en el texto firmado por el experto en datos John Burn-Murdoch, que se trata de un cambio asombroso en la epidemia de opioides que lleva asolando el país desde hace más de una década y que en tan solo un año llegó a matar alrededor de 100.000 personas en Estados Unidos.Al indagar sobre las posibles razones de este importante descenso en el consumo de fentanilo, Financial Times sostiene que la razón más plausible no proviene exactamente de acciones de las autoridades médicas o las policiales, sino de los proveedores, las sustancias y los consumidores.El medio destaca que cada vez hay más pruebas de que el suministro de fentanilo está disminuyendo, y cuando hay menos fentanilo, muere menos gente. Pero, ¿por qué ha bajado la disponibilidad de esta sustancia? El diario sugiere que se puede explicar por una nueva estrategia de un cártel mexicano.Al parecer, asegura Burn-Murdoch, una rama del cártel de Sinaloa, considerado uno de los mayores proveedores de fentanilo por las autoridades estadounidenses, ha prohibido su producción en un intento de aliviar la presión de las fuerzas de seguridad.Otra hipótesis, agrega el artículo, sugiere que en los últimos años, las bandas que venden el fentanilo han empezado a mezclarlo con el tranquilizante para caballos xilacina, cuyas propiedades alteran el efecto del fentanilo, retrasando los síntomas de abstinencia, que lleva a que las personas consuman menos, reduciendo el riesgo de una sobredosis mortal.Una tercera hipótesis es que, al igual que una epidemia de enfermedades infecciosas, el fentanilo se ha abierto camino entre la población susceptible, por lo que algunos murieron, mientras otros descubrieron formas de consumirlo sin sobredosis.El autor puntualiza que estas teorías son indicios y no conclusiones definitivas.

