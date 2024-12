https://noticiaslatam.lat/20241202/a-mexico-se-le-respeta-sheinbaum-responde-a-trudeau-sobre-criticas-hacia-el-pais-1159437542.html

"A México se le respeta": Sheinbaum responde a Trudeau sobre críticas hacia el país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los comentarios del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien durante su encuentro con el... 02.12.2024, Sputnik Mundo

La mandataria expuso que, recientemente, se dieron a conocer algunos problemas que ocurren en Canadá, como el alto consumo de fentanilo."Y en estados y ciudades donde se liberalizó el consumo, se han generado problemas muy graves. Tienen (...) defunciones debidas a la adicción de opioides; México las tiene a muy bajo nivel (...). Sí somos distintos, no por ello somos menos", expresó.De igual manera, Sheinbaum destacó que en 2025 Canadá atravesará por comicios generales, por lo que exigió que no se utilice a México como un tema en sus campañas."Ellos tienen una elección el próximo año, si no me equivoco. Lo que siempre vamos a defender y señalar es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quién que vea por cada cual, y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral", acotó.La presidenta mexicana también recalcó que aún no tienen agendada una cita para reunirse con el equipo del próximo mandatario estadounidense."No tenemos una fecha fija. Cuando hablé con él por teléfono, fue una muy buena llamada (...) ahí planteamos que nos podíamos ver pronto. Vamos a esperar para poderlo hacer, pero estoy segura de que vamos a mantener una muy buena relación", recordó.Durante el fin de semana, Trudeau y Trump se reunieron en Estados Unidos. De acuerdo con la embajadora de Canadá en EEUU, Kristen Hillman, el primer ministro canadiense dijo al magnate que "no hay comparación" entre la frontera que comparten sus naciones que la de México y EEUU.De igual manera, la diplomática, quien habló ante la agencia Associated Press, dijo que Trudeau mencionó en ese encuentro que no hay tráfico de fentanilo de Canadá a EEUU."El 99% de fentanilo incautado por las autoridades estadounidenses en Estados Unidos, proviene de México", indicó Hillman.Esto se da después de que el 26 de noviembre, el próximo presidente de EEUU advirtió con imponer un arancel de 25% a productos mexicanos y canadienses, esto hasta que realicen acciones para frenar la migración irregular en la región. Dicha medida se pretende implementar en cuanto el republicano asuma el cargo presidencial, es decir, el 20 de enero de 2025.

