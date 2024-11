https://noticiaslatam.lat/20241128/fue-una-conversacion-muy-amable-sheinbaum-comparte-detalles-de-su-llamada-con-trump-1159354297.html

"Fue una conversación muy amable": Sheinbaum comparte detalles de su llamada con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio detalles sobre la llamada que sostuvo con el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el 27 de... 28.11.2024, Sputnik Mundo

La mandataria mexicana explicó que, durante la llamada, le mostró a Trump la estrategia de migración que se ha desplegado en el país latinoamericano desde enero de 2024, después del incremento de personas indocumentadas que deseaban arribar a suelo estadounidense."Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones: estar trabajando con otros países (...), además de [un plan sobre] los permisos de las personas que se obtienen por parte de EEUU, quienes ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia más es la de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleos si se quieren quedar en México, atención en albergues y, en algunos casos, quienes quieren regresar a sus países, darles apoyo para [ello]", comentó.Asimismo, Sheinbaum expresó que habló con su próximo homólogo estadounidense sobre el asunto relacionado con el consumo de fentanilo."Trump me planteó la crisis humanitaria de fentanilo en EEUU. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo; le dije que era muy poco. Me preguntó por qué y le dije que, en las familias mexicanas, nos cuidamos entre nosotros; somos muy unidos (...) y nos protegemos", indicó.Al respecto, la presidenta mexicana le mencionó a Trump el tema de la campaña "El fentanilo mata", que se implementó en el sexenio del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)."[Trump] se interesó muchísimo [en la campaña] y me comentó cómo el consumo de cigarrillos ha bajado muchísimo en los jóvenes por [publicaciones en contra de ese producto]. Me pidió que le enviáramos información [sobre 'El fentanilo mata'], cosa que ayer mismo se hizo; el canciller [Juan Ramón de la Fuente] se lo envió a su equipo", puntualizó.De igual forma, la mandataria de México recalcó al próximo presidente de EEUU la postura del país en contra del bloqueo a Cuba y Venezuela."También se trató el tema de seguridad y que como podemos colaborar. Le señalé que, en el marco de nuestra soberanía, hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto [para ese fin]", dijo.La conversación ocurre después de que Sheinbaum anunció que México impondría aranceles a Estados Unidos si el republicano cumple la amenaza de aplicar impuestos de 25% a las exportaciones de sus socios en Norteamérica, cuando tome posesión del cargo el 20 de enero de 2025.

