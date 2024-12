https://noticiaslatam.lat/20241130/los-pronunciamientos-de-trump-danan-a-sus-socios-y-particularmente-a-mexico-1159407172.html

"Los pronunciamientos de Trump dañan a sus socios y particularmente a México"

"Los pronunciamientos de Trump dañan a sus socios y particularmente a México"

Sputnik Mundo

Las amenazas del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de imponer aranceles a México de 25% son "inadmisibles" y representan una violación a los tratados de... 30.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-30T22:55+0000

2024-11-30T22:55+0000

2024-11-30T22:55+0000

américa latina

claudia sheinbaum

donald trump

méxico

canadá

eeuu

morena

instituto nacional electoral (ine) de méxico

política

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/1e/1159407015_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_91af9952c8f581c707359aeb66bc3b35.jpg

Para el vicecoordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara baja, la imposición de los aranceles a un país socio como Estados Unidos, Canadá o México "no son admisibles" en el marco de los acuerdos que se tienen como el T-MEC, y mucho menos se deben de presentar como amenazas o como políticas públicas del nuevo Gobierno estadounidense.Donald Trump amenazó recientemente con imponer aranceles de 25% a México y Canadá si estos países no detienen los que llamó una invasión de drogas, especialmente el fentanilo y el cruce ilegal de personas a través de sus fronteras con el país norteamericano.La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que equipos de ambos mandatarios están negociando para llegar a un acuerdo y evitar una guerra arancelaria, además de que ha resaltado que las detenciones de migrantes que cruzan de manera irregular a Estados Unidos se han desplomado en los últimos meses.Ramírez Cuellar dijo que, ante estas advertencias del republicano, México debe fortalecer el contenido regional y el contenido nacional de sus exportaciones y en eso están trabajando en el Congreso.Los que buscamos, dijo el legislador morenista, es lograr que México tenga la posibilidad de llegar a un acuerdo que dé estabilidad y tranquilidad a los tres países y también que no se llegue a un rompimiento de los acuerdos comerciales, sino que por el contrario contribuya a fortalecer la región de América del Norte.Presupuesto con solidezComo secretario de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados y como vicecoordinador de la bancada de Morena, Ramírez Cuellar ha estado en el centro del debate sobre el presupuesto del Gobierno federal para el próximo año.En este sentido, dijo que el presupuesto está planeado para financiar de manera sustentable los derechos y los programas sociales que vienen desde la Administración anterior y también otros nuevos dirigidos a reconocimiento del trabajo de la actividad laboral de las mujeres de 60 a 64 años de edad, un programa para niños niñas adolescentes de preescolar, primaria y secundaria y también una estrategia que va a fortalecer los servicios de salud a través de las visitas de médicos y enfermeras a hogares en todo el territorio nacional.Conforme al diputado federal, también se garantizará en el presupuesto del próximo la inversión para el plan del Gobierno federal de la construcción de viviendas y los nuevos proyectos en materia de ferrocarriles, además de la ampliación de los servicios de salud.Sobre los cuestionamientos en torno a los recortes en secretarías como Cultura, Educación y otras, el morenista dijo que la bancada mayoritaria estará "en posibilidad de revisar dónde puede hacerse reasignaciones", pero que no ve "un margen muy amplio"."El presupuesto educativo --particularmente el de las universidades y las instituciones de educación superior-- está cubierto”, dijo el legislador.De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, se espera que para el próximo año los ingresos tributarios alcancen 14,64% de PIB, mientras que se planea que el déficit llegue a 3,9% del PIB.Para los programas sociales prioritarios se contemplan 835.000 millones de pesos, mientras que para la infraestructura para trenes se planean 157.000 millones de pesos.El vicecoordinador de la bancada mayoritaria dijo que se espera que el déficit llegue hasta el 2,5% del PIB en 2027.INE, reasignación a la bajaSobre la elección de jueces, magistrados y ministros que fue aprobada en esta legislatura y que tendrá lugar el próximo año, el dirigente de Morena dijo que el reto será que elección sea muy limpia y que los nuevos jugadores surjan con una gran legitimidad.En este sentido, dijo que los diputados abordarán en estos días la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) de un presupuesto de aproximadamente 13.000 millones de pesos que ha sido cuestionado por la propia presidenta Sheinbaum.Sin embargo, aseguró que la Cámara no va a poner en peligro la limpieza la organización y que es posible realizar una elección tan grande en todo el territorio nacional con un presupuesto menor.“Queremos revisarlo bien, que no afecte lo primero lo primordial, lo más importante, que es que los nuevos jueces, los nuevos juzgadores, surjan con mucha fuerza y con mucha legitimidad”.

https://noticiaslatam.lat/20241129/mexico-ya-tiene-una-respuesta-para-trump-por-sus-amenazas-comerciales-1159387103.html

https://noticiaslatam.lat/20241129/sheinbaum-estima-que-alcanzara-acuerdo-con-trump-para-evitar-aranceles-contra-productos-mexicanos-1159381939.html

https://noticiaslatam.lat/20241129/que-productos-de-mexico-canada-y-china-que-importa-eeuu-subirian-de-precio-con-politicas-de-trump-1159370341.html

https://noticiaslatam.lat/20241130/trudeau-se-reune-con-trump-en-florida-tras-la-amenaza-de-aranceles-contra-canada-y-mexico-1159392823.html

méxico

canadá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

claudia sheinbaum, donald trump, méxico, canadá, eeuu, morena, instituto nacional electoral (ine) de méxico, política, seguridad