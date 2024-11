México ya tiene una respuesta para Trump por sus amenazas comerciales

"No podemos ser ingenuos. Pero sí tenemos ya claro cuál es el modelo de negociación [de Trump] y cómo transitarlo. Y me parece que la presidenta [Sheinbaum] lo está haciendo muy bien, honestamente. De estos días he visto muy bien su carta, su respuesta, su llamada muy oportuna. Entonces estoy confiado en que vamos a llegar a muy buen puerto", comentó el secretario de Economía mexicano para Grupo Fórmula.