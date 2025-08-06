Arce se dirige a la nación en el bicentenario de Bolivia

https://noticiaslatam.lat/20250806/arce-se-dirige-a-la-nacion-en-el-bicentenario-de-bolivia--1165198072.html
El presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunció un discurso a la nación durante una sesión legislativa especial en Sucre, en conmemoración del bicentenario de... 06.08.2025
"No solo conmemoramos los 200 años de nacimiento de Bolivia, sino la persistencia de un pueblo heroico", resaltó Arce.Además, el presidente afirmó que la inflación, la falta de carburantes y de dólares son un problema coyuntural que refleja los esfuerzos por transformar al país.Los líderes de Chile, Paraguay, Honduras y Ecuador, junto con representantes de más de 40 países, asistieron a los actos de celebración.Bolivia declaró su independencia en la ciudad de Sucre el 6 de agosto de 1825, tras la Revolución de Chuquisaca de 1809, uno de los primeros levantamientos anticoloniales de Sudamérica. El bicentenario se celebra pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de agosto.
12:27 GMT 06.08.2025 (actualizado: 16:50 GMT 06.08.2025)
El presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunció un discurso a la nación durante una sesión legislativa especial en Sucre, en conmemoración del bicentenario de la independencia del país. Los eventos oficiales incluyeron una ceremonia de izamiento de la bandera, la Sesión de Honor en la Asamblea Legislativa y un gran desfile militar.
"No solo conmemoramos los 200 años de nacimiento de Bolivia, sino la persistencia de un pueblo heroico", resaltó Arce.
Además, el presidente afirmó que la inflación, la falta de carburantes y de dólares son un problema coyuntural que refleja los esfuerzos por transformar al país.
"Es cierto que atravesamos dificultades como escasez de combustibles, presión sobre divisas y especulación de precios de algunos productos, pero deben estar seguros todos que son coyunturales, que no reflejan debilidad, sino el esfuerzo que implica la transformación del país", indicó Arce.
Los líderes de Chile, Paraguay, Honduras y Ecuador, junto con representantes de más de 40 países, asistieron a los actos de celebración.
Bolivia declaró su independencia en la ciudad de Sucre el 6 de agosto de 1825, tras la Revolución de Chuquisaca de 1809, uno de los primeros levantamientos anticoloniales de Sudamérica. El bicentenario se celebra pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de agosto.