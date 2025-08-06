https://noticiaslatam.lat/20250806/arce-se-dirige-a-la-nacion-en-el-bicentenario-de-bolivia--1165198072.html

Arce se dirige a la nación en el bicentenario de Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunció un discurso a la nación durante una sesión legislativa especial en Sucre, en conmemoración del bicentenario de... 06.08.2025

"No solo conmemoramos los 200 años de nacimiento de Bolivia, sino la persistencia de un pueblo heroico", resaltó Arce.Además, el presidente afirmó que la inflación, la falta de carburantes y de dólares son un problema coyuntural que refleja los esfuerzos por transformar al país.Los líderes de Chile, Paraguay, Honduras y Ecuador, junto con representantes de más de 40 países, asistieron a los actos de celebración.Bolivia declaró su independencia en la ciudad de Sucre el 6 de agosto de 1825, tras la Revolución de Chuquisaca de 1809, uno de los primeros levantamientos anticoloniales de Sudamérica. El bicentenario se celebra pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de agosto.

