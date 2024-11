https://noticiaslatam.lat/20241127/estrategia-de-trump-de-evitar-los-medios-tradicionales-ayudo-a-reforzar-su-imagen-antielite-1159307112.html

Estrategia de Trump de evitar los medios tradicionales "ayudó a reforzar su imagen antiélite"

Estrategia de Trump de evitar los medios tradicionales "ayudó a reforzar su imagen antiélite"

Sputnik Mundo

La decisión del equipo del republicano de priorizar su aparición en podcasts, redes y plataformas alternativas lo ayudó a ganar millones de votos y lo acercó a... 27.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-27T03:12+0000

2024-11-27T03:12+0000

2024-11-27T03:12+0000

internacional

donald trump

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

kamala harris

medios de comunicación

eeuu

joe biden

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/12/1157592643_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f7b08630fbaf3e7508f1e055daa5231c.jpg

En los numerosos post-mórtems que han aparecido en la prensa estadounidense tras la victoria de Donald Trump analizando la fallida campaña demócrata, una de las interrogantes que más han buscado responder los analistas gira en torno a cómo pudo ser posible que, habiendo gastado casi 500 millones de dólares más en propaganda en diarios, televisión y radio que el magnate republicano, y teniendo a casi todos los medios tradicionales a favor, Kamala Harris haya perdido las elecciones presidenciales de una forma tan contundente.Vale recordar que la actual vicepresidente, a quien los sondeos mostraban empatada con Trump en la previa de los comicios, no solo fue doblegada en los 7 swing states y obtuvo menos votos que Joe Biden en 2020 a lo largo de todos los condados del país, sino que además cayó derrotada tanto en el Colegio Electoral como el voto popular, algo que no le pasaba a un demócrata desde John Kerry en los comicios del 2004, perdiendo apoyo de casi todos los electorados, especialmente entre latinos, afroamericanos, hombres y la clase trabajadora.Canales alternativosSi bien las razones de la derrota de la fórmula demócrata son atibuidas a una variedad de motivos (un presidente impopular en Biden, insatisfacción por la alta inflación, la política migratoria permisiva, el financiamiento millonario a Ucrania e Israel y la debilidad de la propia Harris como candidata, entre otras), ha comenzado a emerger un consenso de que la estrategia comunicacional de Trump de darle la espalda a diarios y señales de televisión y optar por priorizar formatos como podcasts, programa de streaming y la plataforma Twitch, fue la acertada, especialmente dado el ecosistema de medios cada vez más atomizado y la creciente pérdida de confianza de las instituciones informativas entre la ciudadanía.Esta decisión del equipo del presidente electo parece haber conectado con el sentir de una amplia mayoría de los votantes, un fenómeno que va más allá de las líneas partidarias y que registra números mayores en cada año. Según un estudio de Gallup publicado el pasado octubre, apenas un 31% de los estadounidenses expresaron confiar "mucho" o "bastante" en los medios noticiosos, mientras que un apabullante 69% opinó que no les creían "nada" o "muy poco".De manera similar, un informe de la firma Pew Research, realizado entre residentes de EEUU y publicado a mediados de mes, arrojó que 1 de cada 5 adultos de ese país reciben sus noticias de influencers, ya sean personalidades de TikTok o a través de podcasts o programas de streaming, dejando muy atrás la preferencia por informarse a través de canales de televisión o diarios.Haciéndose eco de este escenario, el equipo de Trump sorprendió al apostar por acudir a más de 20 podcasts en los meses finales de campaña, entre ellos el muy popular "Joe Rogan Experience", con decenas de millones de oyentes a lo largo de varias plataformas.A la vez, Trump le dio la espalda a los medios tradicionales, rechazando participar de un segundo debate con Kamala Harris y evitando darle una entrevista al programa de la cadena CBS "60 minutes", una tradición de las campañas presidenciales estadounidense desde la década de los 60."Cambio de paradigma"Para Martín Falco, internacionalista egresado de la Universidad de Palermo, esta estrategia mediática de Trump "refleja un cambio de paradigma comunicacional", en el que los diarios históricos y las señales de televisión ya no son relevantes para determinar el resultado de una elección, en parte porque han cambiados los hábitos de consumo y también porque gracias a internet hay otras vías de información, así como más escepticismo ante las narrativas expuestas por canales oficiales.En ese sentido, el experto afirma que optar por aparecer en plataformas y medios no tradicionales acercó a Trump a un electorado más joven y diverso que en el pasado podría haber votado por los demócratas, y "reafirmó su imagen antiélite", algo atractivo dado el apetito de la ciudadanía por buscar un cambio durante estas elecciones, dada la muy baja aprobación del presidente Joe Biden y su manejo de la economía.Falco apunta además que la estrategia de Trump es coherente con el historial mediático del magnate, quien ha sabido desde su juventud utilizar con inteligencia a los medios, adaptándose a sus exigencias y reglas de acuerdo a cada época."En los ochenta, cuando era un empresario inmobiliario en ascenso, se hizo famoso mundialmente gracias a su aparición en revistas del corazón y talk shows. Luego, con su programa El aprendiz, se aprovechó del boom de los reality shows para hacerse conocido ante una nueva generación. Para su carrera poítica, primero utilizó Twitter, mostrándose de una manera desacartonada y hasta cómica, algo nuevo para la política, y sorprendió a todos ganando de esa manera. Y en el 2024, su mayor apuesta fueron los podcasts y el streaming, nuevamente yendo en contra de los manuales clásicos de política, y nuevamente haciéndolo con éxito", concluye el especialista.

https://noticiaslatam.lat/20241126/sheinbaum-advierte-que-mexico-impondra-aranceles-a-eeuu-si-trump-los-aplica-en-norteamerica-1159295652.html

https://noticiaslatam.lat/20241120/club-de-los-fracasados-zelenski-anuncia-su-plan-de-la-resistencia-y-kamala-sigue-pidiendo-plata-1159148712.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

donald trump, elecciones presidenciales de eeuu (2024), kamala harris, medios de comunicación, eeuu, joe biden