El 20% de los estadounidenses recibe sus noticias a través de 'influencers', revela reporte

De acuerdo al trabajo, que sondeó a más de 10 mil adultos, 1 de cada 5 estadounidenses se informa principalmente a través de influencers de las redes y plataformas digitales, siendo la proporción idéntica de personas que se definen como demócratas que como republicanas.Según el informe, precisa el diario The Washington Times analizando los hallazgos, las minorías raciales, los adultos jóvenes y las personas de bajos ingresos tenían más probabilidades de informarse a través de influencers, aunque la mayoría de las personas consultadas dijeron que siguen y confían en las personas con gran prominencia en las redes sociales.El estudio analizó además las cuentas administradas por personas que publican y hablan regularmente sobre eventos actuales —incluso a través de podcasts y boletines informativos—, además de contar con más de 100.000 seguidores en Facebook, Instagram, YouTube, X o TikTok. La firma precisó además que aproximadamente la mitad de los influencers que analizó no expresaban una orientación política clara. De los que lo hicieron, aquellos que se identificaron como conservadores fue apenas mayor a los que se identificaron como progresistas.El hecho de que el 20% de los estadounidenses se informe a través de personalidades de las redes sociales u otras plataformas no tradicionales confirma la creciente pérdida de influencia de los medios informativos clásicos, que en los últimos años han visto sus audiencias desplomarse, a la par de la pérdida de la confianza de la ciudadanía, tanto en EEUU como en el resto de Occidente.Reflejando esa tendencia, tanto la campaña de Kamala Harris como la de Donald Trump, quien terminaría triunfando de manera contundente en las recientes elecciones presidenciales, optaron por llevar adelante una estrategia de comunicación priorizando entrevistas con podcasts de gran alcance y hasta transmisiones en vivo en redes sociales como Twitch, muy popular entre jóvenes gamers.El magnate republicano especialmente recibió elogios de los analistas en comunicación por aparecer en numerosos podcasts y programas de streaming, que tenían como objetivo hacer más atractiva su imagen entre el electorado masculino, latino y afroamericano, algo que terminó sucediendo dado los guarismos históricos que obtuvo en esos grupos en los comicios.En tanto, Harris favoreció podcasts como "Call your daddy", muy popular entre mujeres jóvenes, y programas de radio con audiencias afroamericanas, aunque la vicepresidente y fallida candidata demócrata recibió críticas por desaprovechar las apariciones en esos programas al exhibir el mismo discurso en sus mítines que especialistas definían como "acartonado", en lugar de mostrarse más cercana y espontánea, como si lo hiciera Trump en los ámbitos digitales.Tras la derrota, la campaña de Harris también fue cuestionada por optar no aparecer en el podcast más escuchado de Estados Unidos, conducido por el presentador y comediante Joe Rogan, al no querer acceder a viajar al estado de Texas, donde el envío se graba, y no querer realizar una entrevista de 3 horas, que es la duración habitual de sus reportajes. En tanto, no solo Trump apareció en el podcast de Joe Rogan en la semana final de su campaña, sino que también lo hizo su vice JD Vance y el empresario Elon Musk, quien apoyaba a la fórmula republicana.

