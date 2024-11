https://noticiaslatam.lat/20241125/los-mayores-carniceros-de-brasil-responden-a-carrefour-parando-sus-envios-de-carne-a-francia-1159261099.html

Los mayores carniceros de Brasil responden a Carrefour parando sus envios de carne a Francia

De acuerdo con el medio, JBS SA —el mayor productor de carne del mundo— dejó de vender productos cárnicos a Carrefour el 21 de noviembre. Otros importantes productores de carne como Minerva Foods y Masterboi se sumaron a la medida, anunciando que habían dejado de suministrar diversos productos cárnicos a la cadena a partir del 22 de noviembre. De momento, los representantes de JBS y Minerva declinaron hacer comentarios.El periódico informa que, aunque por ahora son las empresas de carne de vacuna las que suspenden los envíos, las de pollo y cerdo también están estudiando medidas de represalia similares.A continuación, el 23 de noviembre, representantes de 44 empresas agroalimentarias brasileñas firmaron una carta abierta al director francés de Carrefour sobre la calidad de la carne producida en los países del Mercosur, y no solo de la industria cárnica, sino también de la maquinaria agrícola (Abimaq), los aceites vegetales (Abiove) y los productos lácteos (Viva Lácteos), la soja (Aprosoja), los exportadores de zumos (CitrusBR) y la industria azucarera (Unica).Según la agencia citada, el sector de la hostelería y la restauración de Sao Pablo también se unió a las organizaciones del sector agroalimentario para pedir el boicot a la cadena francesa, afirmando que Carrefour debería mostrar "más respeto por los productos que enriquecen a sus accionistas".El 20 de noviembre, el presidente global de Carrefour, Alexandre Bompard, anunció la suspensión de los envíos de carne brasileña a los establecimientos de la cadena, explicándolo con la solidaridad con los sindicatos agrícolas de Francia que se oponen al acuerdo de libre comercio entre la UE y la asociación suramericana. También afirmó que la carne producida en los países miembros del Mercosur, entre los que se encuentran Brasil y Argentina —conocidos por su producción cárnica— "no cumplía las normas francesas".A su vez, representantes de la industria cárnica brasileña manifestaron que la decisión demuestra "un enfoque proteccionista que contradice el papel de una empresa global que opera en mercados diversos e interdependientes".Los firmantes de la carta abierta expresaron su consternación por cómo era posible que la carne brasileña "con sus [de Brasil] prácticas sostenibles, su estricta legislación medioambiental y su vasta área de preservación", no cumpliera los requisitos de Carrefour para el mercado francés. El 24 de noviembre, Carrefour declaró en un comunicado que mantiene negociaciones para encontrar una solución lo antes posible.

