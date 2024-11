https://noticiaslatam.lat/20241121/una-cadena-francesa-suspende-sus-compras-de-carne-al-mercosur-en-apoyo-de-los-agricultores-locales-1159184282.html

Una cadena francesa suspende sus compras de carne al Mercosur en apoyo de los agricultores locales

Una cadena francesa suspende sus compras de carne al Mercosur en apoyo de los agricultores locales

Sputnik Mundo

La mayor cadena de supermercados de Francia, Carrefour, anunció el 20 de noviembre que suspendía la venta de carne importada de los países del Mercosur, en... 21.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-21T12:42+0000

2024-11-21T12:42+0000

2024-11-21T12:42+0000

economía

francia

mercosur

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

🏛️ compañías

carrefour

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/08/12/1142810224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41829152ade5c6c880e94fafe4263b34.jpg

El grupo está formado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.Bompard también adjuntó a la publicación una carta oficial dirigida al líder del principal sindicato de agricultores de Francia, Arnaud Rousseau. Con esta medida, añadió el Director General, la cadena de supermercados espera "inspirar a otros actores del sector agroalimentario".Conocida por su proteccionismo, Francia es el principal obstáculo para la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, cuyas negociaciones se arrastran desde hace décadas. Países como Alemania abogan incluso por eliminar la necesidad de consenso entre los miembros del bloque para aprobar la medida.Además, Francia es el mayor productor agrícola de Europa y sufre la competencia de mercados como el brasileño, más competitivos.A su vez, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) calificó de lamentables las declaraciones del presidente de Carrefour y recordó que el Mercosur es uno de los principales proveedores mundiales de carne.La agencia también calificó la decisión de la cadena de supermercados francesa de medida proteccionista en un momento en que "Mercosur y la Unión Europea están a punto de concluir el ansiado acuerdo que formará el mayor mercado del planeta, beneficiando enormemente a las poblaciones de los países firmantes".Protestas de agricultores en FranciaA mediados de noviembre, los agricultores franceses volvieron a protagonizar protestas en todo el país contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, expresando su temor a la competencia desleal del mercado exterior. En distintas regiones, los agricultores organizaron manifestaciones frente a los ayuntamientos, con intentos de bloquear carreteras, especialmente en la frontera entre Francia y España.Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, garantizó a la prensa que su Gobierno no lo firmará "en los términos en que fue negociado".Los agricultores franceses exigen también una reducción de la burocracia, el pago de las subvenciones atrasadas prometidas por la UE, ayudas para los jóvenes agricultores y la eliminación de varias normas estrictas que regulan el trabajo en el sector.El proyecto de ley de apoyo al sector agrícola, aprobado por la Cámara Baja del Parlamento francés en mayo tras intensas protestas, no fue analizado en el Senado debido a la decisión de Macron de disolver el Parlamento. Según los sindicatos, las promesas del Gobierno no se han cumplido.

https://noticiaslatam.lat/20241115/francia-rechaza-acuerdo-entre-la-ue-y-el-mercosur-no-es-aceptable-1159031345.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, mercosur, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, 🏛️ compañías, carrefour