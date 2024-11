https://noticiaslatam.lat/20241125/la-industria-alimentaria-italiana-tiene-prisa-en-exportar-el-maximo-a-eeuu-ante-la-vuelta-de-trump-1159262762.html

La industria alimentaria italiana "tiene prisa" en exportar el máximo a EEUU ante la vuelta de Trump

La industria alimentaria italiana "tiene prisa" en exportar el máximo a EEUU ante la vuelta de Trump

Productores italianos de alimentos y vino se apresuran a enviar sus productos a EEUU antes de que el presidente electo, Donald Trump, imponga nuevos aranceles... 25.11.2024, Sputnik Mundo

El empresario aseguró que, aunque suele enviar entre 20.000 y 30.000 litros de aceite de oliva extra virgen a Estados Unidos dos o tres veces al año, tras la victoria de Trump —ya calificada de "peor pesadilla económica para Europa"— su importador estadounidense reclamó que aumentara los envíos rápidamente y ahora pretende despachar 50.000 litros este noviembre.Por su parte, desde la empresa especializada en productos lácteos, Granarolo, señalaron que se están apresurando a exportar más queso Parmigiano Reggiano y Grana Padano a su filial estadounidense. Sin embargo, igual que algunos otros fabricantes, se enfrentan a una escasa capacidad de producción y logística que no le permite producir y entregar con la misma rapidez las cantidades requeridas.Por este motivo, algunos empresarios advierten que sobrecargar las exportaciones podría ser algo arriesgado, dado el costo del capital y del almacenamiento adicional, que puede no resultar rentable si la amenaza de aranceles de Trump no se hace realidad o si las tarifas son más bajas de lo previsto, informa el periódico.El medio indica que, en el primer semestre de 2024, las exportaciones italianas de alimentos y vino a EEUU fueron un 19,5% superiores a las del mismo periodo de 2023 y, en conjunto, se espera que los envíos de los productos agroalimentarios italianos a ese país —el mercado más importante de Roma fuera de Europa— alcancen 7.800 millones de euros (8.170 millones de dólares a cambio actual) en 2024.Ante esta dependencia del mercado estadounidense, los productores de Italia esperan que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que "ha forjado una fuerte amistad con [el empresario estadounidense] Elon Musk, influyente partidario de Trump y candidato a dirigir el departamento de desregulación", pueda lograr un régimen favorable para su país, subraya el periódico.Aunque el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, expresó que en su primer mandato (2017-2021) Donald Trump había mostrado "una actitud especial hacia Italia, diferente a la de otros países" que ahora podría ayudar a proteger al país de un golpe arancelario. El 19 de noviembre Meloni reconoció que "todos estamos preocupados por los aranceles, eso es un hecho".El periódico recuerda que durante su primera presidencia Trump impuso aranceles del 25% a la importación de varios productos europeos, entre ellos vinos franceses y quesos italianos, y aunque la industria vitivinícola de Italia se salvó de los gravámenes directos, las bodegas siguieron viéndose afectadas, ya que los comerciantes de vino estadounidenses subieron los precios en todas partes del país.Por otro lado, el gran riesgo de que se impongan aranceles es que reaparezcan en el mercado productos falsos "que suenen italianos, pero no lo sean", opinó el presidente de Confagricoltura, la organización que representa a las mayores agroindustrias italianas, Massimiliano Giansanti.De hecho, si suben los precios de los productos italianos auténticos, explicó, algunos consumidores estadounidenses se pasarán a sustitutos nacionales más económicos y, en general, "elegirán productos que cuesten menos".

