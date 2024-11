https://noticiaslatam.lat/20241123/recorte-a-defensa-y-a-seguridad-reduce-las-posibilidades-de-frenar-la-violencia-en-mexico-1159201302.html

Recorte a Defensa y a Seguridad "reduce las posibilidades de frenar" la violencia en México

Recorte a Defensa y a Seguridad "reduce las posibilidades de frenar" la violencia en México

23.11.2024

El documento entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados proyecta que para 2025, 16 de un total de 19 secretarías verán reducido su presupuesto para el año que viene; sin embargo, hay dos casos que llaman especial atención: la reducción a la Sedena y a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC), en un contexto de inseguridad como el que aqueja a México.De acuerdo con el proyecto del PEF 2025, se tiene previsto destinar 151.995 millones de pesos a la Sedena, lo que representa un recorte del 43,8% en comparación a lo asignado en 2024 a la dependencia. En tanto, a la Secretaría de Seguridad se le asignaron 70.422 millones de pesos, un 36,2% menos que el año corriente. Los recortes presupuestales a las dos dependencias principales encargadas de la Seguridad del país ha llamado la atención, sobre todo debido al recrudecimiento de la violencia en ciertas zonas del país como Sinaloa, en donde se ha registrado un alza notable de homicidios tras la detención de Ismael Mayo Zambada; Querétaro, en donde recientemente un tiroteo en un bar cobró la vida de 10 personas, y Guerrero, en donde a menos de una semana de haber asumido el puesto, fue asesinado el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, cuya cabeza fue hallada sobre una camioneta estacionada en vía pública. El Gobierno de la flamante presidenta Sheinbaum arrancó con un promedio diario de 73,9 homicidios dolosos durante octubre. "Todo el año 2024 era muy estable la tendencia de homicidios dolosos [a la baja] y fue en la tercera semana de septiembre que hubo este incremento que se ha registrado en el estado de Sinaloa", aceptó Sheinbaum durante su conferencia de prensa del 29 de octubre. "Preocupa pensar que esta va a ser la constante"En entrevista con Sputnik, el doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en seguridad, Jesús Gallegos Olvera, señaló que el recorte presupuestal a la Sedena y a la SSPyPC se puede explicar como la continuidad de la estrategia de Gobierno implementada por Andrés Manuel López Obrador, en la que la seguridad pasó "a un segundo o tercer término", mientras que "los temas sociales están en primer lugar". Sin embargo, Gallegos Olvera ponderó que esta disminución de presupuesto "no significa dejar sin condiciones de operación ni de desarrollo estratégico a las Fuerzas Armadas ni a las instituciones de seguridad". El especialista añadió que otra explicación lógica del recorte versa respecto a las megaobras que le fueron encomendadas a la Sedena en el sexenio pasado, como fue el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, ambas obras ya culminadas. Sobre si el recorte debe preocupar, el experto aseveró que "no inicialmente", dado que el recorte va en la lógica de la estrategia federal de la atención a las causas, por lo que serán los programas sociales los más beneficiados en el proyecto de PEF para el siguiente año."Reduce las posibilidades de enfrentar de manera exitosa a los grupos del narcotráfico"Con Gallegos Olvera coincide el experto en temas de seguridad David Saucedo, quien en charla con Sputnik recordó que buena parte de la contracción del gasto para la Sedena se debe a que ya no tendrán un involucramiento directo en las megaobras; sin embargo, el especialista abundó que sí es posible que el recorte en materia de seguridad planteado para 2025 sí haga merma al intentar hacerle frente al crimen organizado. Asimismo, Saucedo aseveró que otro aspecto que es importante considerar es que a Morena, el partido dominante, en términos electorales no le ha afectado los altos índices criminales en ciertos estados del país, por lo que reducir el presupuesto a la Sedena y a la SSPyPC seguramente no traerá un costo político para el grupo. "No hay un aliciente importante para que el Gobierno federal destine más recursos a un problema que no le afecta políticamente", consideró. Al contrario de lo que pasa para la Sedena y la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Bienestar —encargada de programas sociales— tendrá un 2,3% más de presupuesto para el próximo año y recibirá una cifra de 579.883 millones de pesos. Tanto el expresidente López Obrador como la actual presidenta Sheinbaum han asegurado que la mejor estrategia para el combate al crimen organizado es atender las causas del mismo, por lo que estas ayudas sociales juegan un papel importante. Sin embargo, Saucedo sentenció que el planteamiento de "abrazos, no balazos" planteado por el exmandatario no se ha aplicado, pues se ha visto la captura de capos importantes del narcotráfico y un recrudecimiento de la violencia. "Y no se aplica, no porque el presidente no quisiera, sino porque Washington empezó a presionar al Gobierno de México para que se desechara esa estrategia", concluyó el experto.

