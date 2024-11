https://noticiaslatam.lat/20241114/mexico-responde-al-embajador-de-eeuu-por-criticas-contra-amlo--1159013702.html

México responde al embajador de EEUU por críticas contra políticas de AMLO

La Cancillería de México informó este 13 de noviembre mediante un comunicado que el país latinoamericano expresó su "extrañamiento" por los dichos emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en México.Ken Salazar dijo a periodistas que la estrategia del expresidente López Obrador no funcionó y que falló también la cooperación bilateral en materia de seguridad con el anterior Gobierno mexicano.El embajador, cuya misión llegará a su fin con el cambio de Administración en Washington, cuestionó los esfuerzos del Gobierno mexicano por aminorar los índices de violencia delincuencial, y consideró innegable la gravedad de la inseguridad en muchas regiones de México."Se tienen que invertir recursos en el tema de la seguridad, eso quiere decir que la austeridad republicana no va a trabajar para ayudar a tener una seguridad para el pueblo de México, negar los hechos no ayuda, la inseguridad es una realidad en el país", prosiguió en un mensaje en la residencia oficial estadounidense.Salazar señaló que la falta de fondos asignados a las fuerzas federales policiales mexicanas generó corrupción. "Es necesario que los policías tengan mejores condiciones. Pagarles poco fomenta la corrupción", agregó el embajador.En su primera conferencia tras la victoria del candidato republicano, Donald Trump, el embajador designado por el presidente Joe Biden cuestionó que se cierren las puertas a la colaboración bilateral en materia de seguridad.El funcionario estimó que esa pausa ocurrió después de que fue detenido en enero el narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Chapo Guzmán, cofundador del cártel de Sinaloa, quien cumple cadena perpetua en una prisión de EEUU.Señaló que tras la detención del otro fundador de esa organización, Ismael Mayo Zambada, en julio pasado, "ahí completamente se cerraron las puertas de parte del Gobierno de México, nunca de parte del Gobierno de EEUU".Salazar expresó su confianza en que la actual presidenta Claudia Sheinbaum, aliada de López Obrador, ponga atención a las causas de la violencia. "Echarle la culpa a otros, echarle la culpa a EEUU no es lo que se requiere para llegar a la seguridad", puntualizó.

