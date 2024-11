https://noticiaslatam.lat/20241105/el-caso-mayo-zambada-abre-otra-grieta-entre-mexico-y-eeuu-por-que-se-requieren-explicaciones-1158776665.html

El caso 'Mayo' Zambada abre otra grieta entre México y EEUU: ¿por qué se requieren explicaciones?

El caso 'Mayo' Zambada abre otra grieta entre México y EEUU: ¿por qué se requieren explicaciones?

Mientras que el embajador de EEUU en México le recrimina al país "no festejar" la captura de Ismael 'Mayo' Zambada, el Gobierno de Claudia Sheinbaum se enfoca...

La violencia en Sinaloa está desbordada. De acuerdo con cifras dadas a conocer este 4 de noviembre por la Fiscalía del estado ubicado al noroeste de México, en la entidad suman 331 homicidios dolosos tan solo de septiembre a octubre, un incremento considerable en comparación con los meses y años previos. Y los datos duros no son casuales. Tras la detención de Ismael Mayo Zambada en Texas, Estados Unidos, Sinaloa ha sido sede de enfrentamientos de células del crimen organizado, específicamente entre el grupo de Los Chapitos —conocidos como La Chapiza— y la liderada por el Mayo —La Mayiza—, quien acusó a sus otrora socios de haberlo secuestrado y llevado a territorio estadounidense para entregarlo con las autoridades. Con más dudas que respuestas, desde la captura del capo a finales de julio pasado, el Gobierno de México ha sido crítico del actuar de las autoridades estadounidenses, a quienes ha acusado de ser opacas en su proceder para la captura de Zambada. El intercambio de dichos escaló el pasado 29 de octubre cuando el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseveró que lo ocurrido un Culiacán fue un secuestro y que EEUU ha sido parcial en la información proporcionada al país. "Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental: a esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana. Y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas; se tiene que identificar fundamentalmente al piloto, ¿por qué?, porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos", reclamó el funcionario mexicano. En respuesta, el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, aseveró que "lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio (cuando el Mayo fue detenido) se debería celebrar". ¿Por qué México no festeja? "EEUU no es transparente"Con base en datos de la Fiscalía local, en el estado no solo hay una escalada de homicidio, sino también de desapariciones, pues desde septiembre y hasta el 28 de octubre sumaban 252 privaciones ilegales de la libertad. De esos casos, 135 víctimas continúan sin ser localizadas, mientras que 31 personas reportadas como desaparecidas fueron halladas sin vida.De acuerdo con el analista, la experiencia en México —que desde 2006 enfrenta una crisis de seguridad detonada por la llamada "lucha contra el narcotráfico"— ha dejado como lección que después de la detención de algún líder criminal, la violencia se desata. "Por ello, en materia de seguridad, siempre se tiene que estar preparado para las consecuencias que pueden derivarse de este tipo de detenciones (...) Es, entonces, imprescindible que ambos países puedan trabajar de manera conjunta", agregó.Álvarez Manzo ponderó que Estados Unidos no "tendría por qué negarse a dar información" ni descalificar las peticiones de información de México sobre el caso. La caída de un líder criminal "de larga data"El maestro en Estudios Políticos y Sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Salvador Mora Velázquez, explicó en entrevista con Sputnik que la detención del Mayo Zambada es de las más importantes, ya que es un "líder de larga data" en el escenario criminal de México. Sin embargo, como todo, el narco también tiene sus relevos generacionales. "Lo que podría parecer contradictorio es que se estén enfrentando dos grupos que históricamente habían sido aliados, pero cuando existían las dos cabezas (el Chapo y el Mayo), pero hoy en día esas dos cabezas no existen. Lo que vemos es una disputa entre los herederos", dijo. La caída del Mayo, abundó Mora Velázquez, demuestra también que, en una lógica de crimen organizado, "lo actores tienen lazos, tienen relaciones bastante endebles que pueden modificarse rápidamente a la caída de estos líderes". Tanto Mora Velázquez como Álvarez Manzo coinciden en que si bien Sinaloa ha experimentado un importante crecimiento en sus tasas de criminalidad desde la caída de Zambada, lo cierto es que los desacuerdos entre La Chapiza y La Mayiza no son nuevos, pues desde la caída de Guzmán Loera y la realización de su juicio, ambos grupos han escalado sus desacuerdos.

seguridad, méxico, eeuu, narcotráfico, ismael 'mayo' zambada, gobierno de méxico