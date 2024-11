https://noticiaslatam.lat/20241120/es-sorpresivo-y-positivo-para-bolivia-que-arce-participe-en-eventos-como-la-cumbre-del-g20-1159145653.html

"Es sorpresivo y positivo para Bolivia" que Arce participe en eventos como la Cumbre del G20

El presidente Luis Arce calificó como "muy provechosa" su participación en la Cumbre del G20 en Brasil, a donde asistió invitado por su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva. Además de la reunión con el líder brasileño, Arce dialogó con el presidente de China, Xi Jinping, así como con otros líderes de las principales potencias del mundo. Con ambos países se habló sobre la provisión de combustibles y el acceso a créditos, dos de los temas que más ocupan a la gestión gubernamental actual. "Creo que ha sido muy clara la participación boliviana. Nuestra posición invariable no ha cambiado. Hemos hecho notar cómo vemos desde los países en desarrollo la actitud de los países desarrollados y cuál debería ser la fórmula que ellos adopten para mejorar el planeta y el cuidado del medio ambiente que tenemos", agregó.Encuentros internacionalesAdemás de las reuniones con los mandatarios brasileño y chino, Arce dialogó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como con autoridades de Emiratos Árabes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).El presidente evaluó las reuniones como "sumamente provechosas. Se ha dado cuenta del potencial que tiene el país y yo creo que hay mucho por hacer. Hay que seguir trabajando para concretarlo".Según el mandatario boliviano, "los países han visto que Bolivia es un país de oportunidades y que promete".Arce ofreció más detalles de su encuentro con Xi Jinping en su cuenta de X. Comentó que dialogaron sobre "cooperación financiera y gestión de financiamiento para proyectos conjuntos en distintas áreas estratégicas, como la minería, la industrialización del litio y el fortalecimiento y ampliación del programa aeroespacial binacional".Y precisó que el mandatario chino "nos expresó su interés para analizar la construcción de un Tren Bioceánico que una el océano Pacífico con el Atlántico, iniciando en el megapuerto peruano de Chancay y atravesando los países socios de los BRICS, como Bolivia y Brasil".Asimismo, autoridades de la empresa estatal boliviana YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) y Petrobras mantuvieron un encuentro para avanzar en la agenda conjunta, en la que se prevé la explotación de hidrocarburos en zonas de frontera, así como la provisión de combustibles para el Estado Plurinacional.Sorpresivo y positivoEn diálogo con Sputnik, el analista Andrés Guzmán compartió sus impresiones sobre el viaje de Arce a Río de Janeiro, donde tuvo lugar la Cumbre del G20.En este sentido, Guzmán se mostró esperanzado sobre la posibilidad de que se concreten algunos de los puntos negociados. "Siempre se puede rescatar algo y ojalá que se aproveche la oportunidad" para generar desarrollo en el país latinoamericano."Digo que la participación de Bolivia ha sido sorpresiva, porque no había ocurrido antes", resaltó el analista.Guzmán deslizó que el encuentro entre Arce y Xi Jinping podría haber incluido otros temas, más allá del comercio bilateral y el desarrollo de la industria del litio.Para el analista, la participación de Arce en la reunión del G20 no puede entenderse sin el ingreso de Bolivia como Estado asociado a los BRICS, liderados por Brasil, Rusia, China y Sudáfrica."Brasil está apadrinando a Bolivia en su ingreso a los BRICS y al Mercosur. Lula está permitiendo esta apertura, que es muy positiva y ojalá sea de provecho para el país", dijo Guzmán.En este sentido, el analista evaluó que el Gobierno boliviano debería considerar la posibilidad de mejorar su vínculo con otros países. "No tiene buenas relaciones con Perú ni con Argentina, tampoco con Estados Unidos. Creo que en una situación de crisis económica se necesita tener todas las puertas abiertas; los mercados y las posibilidades de inversión abiertas".Guzmán advirtió que en las relaciones internacionales de todo el planeta se notará la nueva asunción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025."Vamos a ver qué pasa con la reconfiguración que se da a partir del segundo mandato de Trump. EEUU es un actor muy importante. Ahora estamos en un proceso de transición", ahondó.En el G20, el Gobierno boliviano estuvo representado también por los ministros de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa; de Economía, Marcelo Montenegro; de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, y de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.Además, participaron los presidentes de YPFB, Armin Dorgathen; de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, y del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas.

