https://noticiaslatam.lat/20241120/la-cumbre-del-g20-dejo-desafios-ante-la-busqueda-de-la-paz-mundial-y-el-equilibro-dentro-del-grupo-1159137228.html

La Cumbre del G20 "dejó desafíos" ante la búsqueda de la paz mundial y el equilibro dentro del grupo

La Cumbre del G20 "dejó desafíos" ante la búsqueda de la paz mundial y el equilibro dentro del grupo

Sputnik Mundo

La Cumbre del G20 realizada en Brasil deja tras de sí distintos retos, sobre todo para apostar por la paz en el mundo y por las diferencias políticas que... 20.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-20T02:46+0000

2024-11-20T02:46+0000

2024-11-20T02:55+0000

internacional

g20

méxico

brasil

tributación

inteligencia artificial

comercio

📈 mercados y finanzas

sociedad

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/13/1159142609_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_33edd62f9b69ce7222b5476a3a7ac4a5.jpg

En este sentido, el internacionalista por la UNAM, Daniel Garay Saldaña, asevera que este es uno de los encuentros internacionales de mayor envergadura, espacio que se debe aprovechar para plantear los temas de actualidad."Por ejemplo, están las propuestas para combatir el hambre en el mundo, pero también aparecen tanto Ucrania como Gaza en la mesa, problemáticas que igualmente merecen un análisis profundo", expresa.El evento, donde participaron mandatarios y funcionarios de alto nivel, se realizó el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. En esta edición también estuvieron presentes la Unión Africana, la Unión Europea y varios Estados y organismos internacionales, lo que eleva a 56 el número de delegaciones que participaron en el encuentro.¿Cuál era el objetivo de esta edición?La XIX Cumbre del G20 tenía como propósito abordar tres temas: la lucha contra el hambre, la reforma del sistema de gobernanza global y el combate al cambio climático y la transición energética.Uno de los principales avances fue la presentación de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, la propuesta estelar de Brasil. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de 82 países, entrará en vigor en 2025 y tendrá, en un inicio, financiación y un paquete de políticas públicas de eficacia comprobada en naciones en vías de desarrollo.Otros de los rubros que también se impulsaron fueron el pacto entre Chile y Brasil para combatir las noticias falsas, la propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para destinar el 1% del gasto militar del grupo para aplicar el programa "Sembrando Vida" y la firma de una declaración conjunta de asociación estratégica entre Brasil y Egipto, por nombrar algunos.Asimismo, aparecieron otros temas en la agenda, como la velada condena a Israel por la situación en Gaza y en el Líbano."Expresamos nuestra profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y la escalada en el Líbano, enfatizamos la urgente necesidad de ampliar el flujo de asistencia humanitaria y reforzar la protección de los civiles y exigimos el levantamiento de todas las barreras a la prestación de asistencia humanitaria a gran escala; destacamos el sufrimiento humano y los impactos negativos de la guerra", se lee en la declaración firmada por todos los participantes de la Cumbre. El único que mostró reticencia, pero que al final apoyó la moción, fue Javier Milei, presidente de Argentina.Respecto al conflicto en Ucrania, el documento señaló que los integrantes del G20 están dispuestos a asumir con agrado iniciativas que apoyen una paz integral, justa y duradera.Comercio y tributación progresivaHay algunos tópicos que, debido a su cariz, resaltaron en la agenda. Prueba de ello es la apuesta de todos los integrantes del G20 para buscar un comercio "justo, abierto, inclusivo, equitativo, sostenible y transparente".Sobre ello, Garay Saldaña, quien también es maestro en estudios México-EEUU por la UNAM, indica que, en la actualidad, las prácticas comerciales son "agresivas" con las naciones menos desarrolladas, entre varios rubros, por la guerra comercial entre China y EEUU."Los países menos favorecidos aportan, sobre todo, mano de obra y sus recursos naturales. Es vital que se modifiquen estas prácticas, para que el comercio sea más justo y sustentable", menciona.Otro rubro fue la tributación progresiva a los grandes contribuyentes, con el fin de disminuir la desigualdad dentro y fuera de las naciones que conforman ese bloque.Al respecto, Méndez Bautista, quien también es docente en la UNAM, pondera que es importante que se haya abordado el tema en la agenda de la Cumbre, debido a que esos recursos pueden emplearse a inversión pública o programas sociales.El especialista menciona el caso de México, en donde un volumen importante de objetos que provienen de varios lugares se moviliza por esta vía y no pagan impuestos por su recaudación.La falta de fiscalización a este sector promueve "la desaparición de áreas vitales para los países de economía de enclave, ya que, en realidad, no se está beneficiando tampoco la dispersión de recursos para otros temas (que beneficien a las naciones)", agrega la experta.Un tema más que resaltó en la mesa de la Cumbre fue la cooperación para regular la inteligencia artificial, planteamiento que el país que albergó el evento, Brasil, impulsó en aras de la multipolaridad y la construcción de una gobernanza que maximice las oportunidades para todas las personas.En esta materia, la también docente de la UNAM comenta que si bien no hubo más avances, fue relevante que se discutirá esta moción entre esos Estados."La inteligencia artificial deja grandes ventajas a los países en desarrollo y aquellos desfavorecidos que no tienen posibilidad de adquirir tecnología de primera mano, tampoco tienen los recursos para avanzar en la materia, lo que marca una brecha amplia entre los ricos y pobre en la era tecnológica. Es importante el llamado que se hizo para esta regulación, ya que el tema de las concesiones de patentes de alta tecnología, los derechos de propiedad intelectual y la gobernanza electrónica están en boga, aunque no se haya alcanzado a concretar [su regulación] en la Cumbre", subraya.Así se observa a la ONUEn materia geopolítica, un aspecto que también causó revuelo fue el impulso por parte de los integrantes del G20 para exigir el reforzamiento del papel de la Asamblea General de la ONU como "principal órgano deliberativo, normativo y representativo".Garay Saldaña reflexiona que, durante años, el papel de Naciones Unidas ha sido fuertemente cuestionado, debido a la paralización de algunas propuestas globales por los integrantes del Consejo de Seguridad.Para alcanzar la directriz que se plantearon los miembros del bloque en su declaración final, "se debe trabajar para que esta tenga mayor peso en las decisiones y, de esta manera, se evite una parálisis en la toma de las mismas, como lo hemos atestiguado en los últimos años", declara.En el mismo tenor, Méndez Bautista indica que la iniciativa es un reflejo del hartazgo mundial ante la inacción de la ONU.¿Cómo le fue a México en el G20?La participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las más esperadas en la Cumbre, debido a su recién asunción y a que, después de más de seis años, la persona que encabeza el Poder Ejecutivo en el país asiste al evento.Asimismo, las propuestas de la mandataria mexicana fueron abordadas por los integrantes. Por ejemplo, votó a favor de ampliar la representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y presentó el programa Sembrando Vida, incentivando que los países destinaran 1% del gasto militar para la reforestación.Asimismo, aprovechó este espacio para tener un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien le solicitó personalmente información sobre el arresto del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada, ocurrido en julio de este año en suelo estadounidense.En este sentido, Méndez Bautista califica la presencia de Sheinbaum en Brasil como un "gran orgullo" para el país, debido a que, anteriormente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) apostó por reforzar los lazos en la política interior, dejando a un lado las giras y foros internacionales.En este tenor, Garay Saldaña rescata que la mandataria de México también tuvo una participación relevante en cuanto a la discusión para abordar el tema del cambio climático, que es una de sus áreas de experiencia debido a su formación académica."Este activismo es muy positivo para México, esto de cara a su balance en escenarios globales", reconoce.

https://noticiaslatam.lat/20241118/que-paises-forman-parte-del-g20-y-cual-es-el-valor-de-su-pib-1159106354.html

https://noticiaslatam.lat/20241119/es-un-retroceso-personal-de-milei-firmar-el-documento-del-g20-pero-es-un-avance-para-argentina-1159134582.html

https://noticiaslatam.lat/20241116/un-contraste-a-la-cumbre-del-g20-se-registran-protestas-en-el-g20-a-favor-de-palestina-1159078177.html

https://noticiaslatam.lat/20241118/no-hay-disciplina-que-no-se-vea-en-disrupcion-por-el-avance-de-la-inteligencia-artificial-1159112409.html

https://noticiaslatam.lat/20241118/no-hay-disciplina-que-no-se-vea-en-disrupcion-por-el-avance-de-la-inteligencia-artificial-1159112409.html

https://noticiaslatam.lat/20241119/g20-en-rio-de-janeiro-el-reto-es-hallar-un-consenso-entre-paises-con-grandes-diferencias-entre-si-1159126501.html

https://noticiaslatam.lat/20241117/presidenta-sheinbaum-se-reune-con-canciller-de-panama-y-abordan-temas-de-comercio-e-inversion-1159096536.html

méxico

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

g20, méxico, brasil, tributación, inteligencia artificial, comercio, 📈 mercados y finanzas, sociedad, política, claudia sheinbaum, joe biden, medioambiente