Mucha normativa, poca energía rusa: Europa y su "herida autoinfligida" en la industria del plástico

La producción de plásticos en Europa cayó un 8,3% en 2023, mientras que el procesamiento mecánico de los mismos disminuyó, por primera vez desde 2018, debido a la contracción de la demanda, de acuerdo con los datos del organismo industrial Plastics Europe, mencionados por el periódico.La bajada fue mayor de lo esperado, algo que, según la directora gerente de Plastics Europe, Virginia Janssens, refuerza la preocupación de las industrias intensivas en energía por la "desindustrialización en Europa", que conduce a una mayor dependencia de "importaciones menos sostenibles", cita el medio.Durante 2024, las empresas como el grupo energético ExxonMobil y la química SABIC anunciaron que cerrarían sus plantas petroquímicas en Europa. A su vez, las químicas LyondellBasell, Versalis y Trinseo también comunicaron que revisarían su producción o incluso clausurarían sus fábricas. En octubre, Plastics Recyclers Europe declaró que "la tendencia a la baja del mercado europeo de reciclado de plásticos es alarmante" y está "dejando fuera de juego a muchas empresas de reciclado".En este contexto, el periódico señala que el declive en Europa contrasta con el crecimiento del 3,4% a nivel mundial, ya que otros países, sobre todo China —que representa el 60% de las ampliaciones de capacidad petroquímica en 2023—, aumentan la producción de plásticos. En conjunto, la cuota europea del mercado mundial de plástico ha caído del 28% en 2006 al 12% en 2024, según el Financial Times.De acuerdo con los representantes del sector, el crecimiento se está viendo frenado por una "oleada de normativas" de Bruselas para cumplir los "ambiciosos objetivos climáticos". Como precisó el director ejecutivo de la empresa química Ineos, Rob Ingram, la carga burocrática y reguladora en la Unión Europea es una "herida autoinfligida" para su industria y lamentó la falta de rentabilidad de la fabricación en Europa, que ha provocado que "muchos competidores cierren" o se marchen a otros mercados menos regulados."En lugar de producirlos en Europa (...) estos materiales pueden ser fabricados en otros lugares (...) o enviados al otro lado del mundo para ser consumidos aquí. Esto es totalmente contraproducente", señaló, citado por el periódico.En el informe sobre la competitividad europea publicado en septiembre, el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi atribuyó gran parte de la culpa de la ralentización del crecimiento económico de la UE, no solo a las normas "restrictivas" y a la producción más barata en el extranjero, sino también a los elevados precios de la energía, derivados del rechazo de los europeos a un suministro económico y fiable de petróleo y gas ruso.A juicio del político, los Estados miembros están luchando para hacer frente a los precios más altos de la energía, al tiempo que la competitividad económica global de la Unión Europea se ha reducido significativamente por la privación de energía de bajo costo procedente de Rusia. "Europa ha perdido repentinamente a su proveedor de energía más importante, Rusia", reconoció Draghi, subrayando que la dependencia de la región de otros países "se ha vuelto vulnerable".

19.11.2024, Sputnik Mundo

Mucha normativa, poca energía rusa: Europa y su "herida autoinfligida" en la industria del plástico

Los fabricantes europeos de plásticos están cerrando plantas en medio de un profundo declive de la producción, al no poder competir con los rivales extranjeros, principalmente chinos, escribe el medio 'Financial Times'. Esto es consecuencia de la producción no rentable causada por la burocracia y los altos precios de la energía en la UE, detalla.