La UE afronta problemas económicos por el rechazo a la energía rusa

La UE afronta problemas económicos por el rechazo a la energía rusa

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea (UE) se ha enfrentado a problemas económicos en los últimos años debido, entre otras cosas, al rechazo a la energía... 09.09.2024

"Europa ha perdido repentinamente a su proveedor de energía más importante, Rusia (...) Europa ha desaprovechado en gran medida la revolución digital y las ganancias de productividad que trajo consigo", señala el documento.Otros motivos de los problemas de la economía europea son la competencia con China y el interés desplazado de Estados Unidos. "Si Europa no consigue ser más productiva, tendremos que elegir: no podremos ser a la vez líder en nuevas tecnologías, faro de la transición climática y actor independiente en la escena mundial. No podremos financiar nuestro modelo social. Tendremos que reducir algunas de nuestras ambiciones, si no todas", reza el informe.Según Draghi, si Europa deja de ofrecer a la población los valores fundamentales: prosperidad, igualdad, libertad, paz, democracia en un entorno sostenible y garantías, "perderá su razón de ser".Entre las medidas para mejorar la competitividad del bloque comunitario, se propone "reorientar radicalmente sus esfuerzos colectivos para reducir la brecha de innovación con Estados Unidos y China, especialmente en tecnologías avanzadas", y revisar y ajustar los planes para una transición verde.Draghi sostiene que "la UE está entrando en un nuevo período de su historia en el que el crecimiento económico no se verá impulsado por el crecimiento de la población". Draghi también agrega que en Europa, el crecimiento económico se ha ido ralentizando desde principios de siglo, la productividad ha ido disminuyendo y, según diversas medidas, la brecha en el PIB y los ingresos de la población ha ido creciendo entre Washington y Bruselas."La UE se ha beneficiado de un entorno mundial favorable (...) El paraguas de seguridad de EEUU ha liberado presupuestos de defensa para gastarlos en otras prioridades. En un mundo de geopolítica estable, no teníamos motivos para preocuparnos por la creciente dependencia de países de los que esperábamos que siguieran siendo nuestros socios", aclara el documento. La nota precisa que la UE importa alrededor del 40% de las materias primas y tecnologías críticas de terceros países, y esta dependencia no será superada por la comunidad en un futuro próximo. El mercado energético de la UE, a pesar de las optimistas declaraciones de la Comisión Europea sobre la superación de la crisis energética y la sustitución exitosa de la energía rusa, se enfrenta a problemas fundamentales, falta de recursos naturales, y los precios del gas natural en el bloque comunitario son de cuatro a cinco veces superiores a los de EEUU, subraya el informe. EEUU ya no quiere ser un "paraguas de seguridad" para EuropaEstados Unidos ya no quiere ser un "paraguas de seguridad" para Europa, pero la Unión Europea (UE) aún no puede defenderse por sus propias fuerzas, agrega el texto.Según el informe, EEUU está cada vez menos interesado en "satisfacer la creciente demanda de defensa y seguridad de Europa"."La doctrina estratégica estadounidense se está desplazando de Europa al Pacífico, por ejemplo, la alianza AUKUS [Australia, el Reino Unido y EEUU], bajo la amenaza de China. Como resultado, la creciente demanda de capacidades de defensa se está enfrentando a una oferta cada vez menor, una brecha que la propia Europa debe llenar", destaca el documento.

