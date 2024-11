https://noticiaslatam.lat/20241118/moscu-ve-una-nueva-espiral-de-tensiones-tras-la--supuesta-autorizacion-a-ucrania-a-atacar-rusia-1159105110.html

Moscú ve una nueva espiral de tensiones tras la supuesta autorización a Ucrania para atacar Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La supuesta autorización a Ucrania para atacar objetivos en lo más profundo del territorio ruso con misiles occidentales de largo alcance...

Peskov confirmó que el Kremlin está al tanto de las últimas publicaciones al respecto, destacando al mismo tiempo que carecen de cualquier confirmación oficial. "Si esta decisión fue realmente formulada y comunicada al régimen de Kiev, entonces, desde luego, se trata de una espiral de tensiones cualitativamente nueva y una situación cualitativamente nueva desde el punto de vista de la implicación de Estados Unidos en este conflicto", señaló el vocero ante la prensa. La posición de Rusia en este sentido, prosiguió, "está absolutamente clara", y la deberían comprender todos. Para Peskov, "el hecho es que los ataques no los ejecuta Ucrania, sino los países que le dan permiso", proporcionando y manteniendo armas. El Kremlin desconoce la iniciativa de Erdogan de congelar el conflicto en UcraniaEl Kremlin no está al tanto de la iniciativa del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de congelar el conflicto ucraniano a lo largo de la línea del frente, destacó Peskov.La iniciativa "no se debatió (...) aún no tenemos datos al respecto. No sabemos de qué se trata", comunicó ante la prensa respondiendo a la pregunta de si el Kremlin está familiarizado con la idea de Erdogan.El portavoz enfatizó que "todo tipo de congelación a lo largo de la línea del frente es a priori inaceptable para Rusia". Asimismo, Peskov subrayó que las condiciones formuladas en junio pasado por el presidente ruso, Vladímir Putin, para acabar con el conflicto siguen siendo válidas.La iniciativa de París para celebrar conversación entre Putin y MacronFrancia, de momento, no presentó una iniciativa para organizar una conversación entre el mandatario ruso y su homólogo galo, Emmanuel Macron, enfatizaron desde el Kremlin.La víspera, Macron no excluyó la posibilidad de negociar con Putin "cuando el contexto lo permita".El 17 de noviembre, el periódico Le Figaro afirmó que Francia y el Reino Unido autorizaron a Ucrania a atacar el territorio ruso con los misiles de largo alcance Scalp/Storm Shadow, y el diario The New York Times informó más temprano que el saliente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio luz verde a Kiev para el uso de misiles Atacms de largo alcance para ataques dentro de Rusia.Según el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, es una opción que lleva tiempo sobre la mesa y no hay novedades al respecto. A su vez, EEUU y el Reino Unido no se han pronunciado sobre el asunto hasta el momento. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia advirtieron previamente que si Kiev recibe el permiso para atacar objetivos en el interior del país, Moscú lo considerará una participación directa de la OTAN en un conflicto armado con Rusia y dará una respuesta "inevitable y destructiva". Putin señaló con anterioridad que los países de la OTAN "deben entender con qué están jugando" cuando hablan acerca de permitir a Kiev lanzar ataques en el interior de Rusia con misiles suministrados por Occidente. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial de Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Según el Kremlin, la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo. El Kremlin ve como medida de represalia la restricción de exportaciones de uranio a EEUULa restricción de exportaciones de uranio enriquecido a Estados Unidos es una medida de represalia, y no se trata de perjudicar los intereses de Rusia, subrayó Peskov.Anteriormente, el Gobierno de Rusia, impuso restricciones temporales a la exportación de uranio enriquecido a EEUU. El decreto detalló que la decisión fue tomada por orden del presidente ruso en respuesta a las restricciones impuestas por Estados Unidos.Detalló que fue impuesta una prohibición, pero el Servicio Federal de Control Técnico y de Exportaciones de Rusia puede hacer excepciones si esto corresponde a los intereses del Estado."Aquí no se trata de ningún perjuicio a los intereses de Rusia", puntualizó.La corporación rusa Rosatom, líder mundial en el sector de la energía nuclear, informó a su vez que los suministros de uranio enriquecido ruso a otros países, excepto EEUU, continúan sin cambios."El suministro de productos de uranio rusos a otros países continuará sin cambios, en los términos acordados con los clientes y de conformidad con los requisitos de la legislación nacional", indica el comunicado.El ente señaló que la resolución del Gobierno de Rusia que prohíbe el suministro de uranio ruso a EEUU, "es una respuesta simétrica esperada a las acciones de las autoridades estadounidenses, que adoptaron en mayo la ley que prohíbe la importación de uranio ruso, y esta respuesta se encuentra exclusivamente dentro del campo legal".El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó en mayo una ley que prohíbe las importaciones de uranio procedente de Rusia, que será válido hasta 2040. Sin embargo, hasta 2028 son posibles compras en casos excepcionales con permiso del Departamento de Energía de Estados Unidos.En septiembre, Putin, en una reunión con miembros del Gobierno, encargó al Gabinete que reflexionara sobre la posibilidad de limitar las exportaciones de uranio, titanio, níquel y otros bienes estratégicos al extranjero, pero sin perjudicar a Rusia.Estados Unidos, según el servicio estadístico estadounidense, compró uranio ruso por última vez en julio, por 109 millones de dólares. En total, desde principios de este año, EEUU adquirió uranio a Rusia por 574 millones de dólares, casi un 32% menos que el año anterior.

